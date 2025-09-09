Confirmado el equipo titular de Colombia vs. Venezuela por la Eliminatoria Sudamericana

Se acabó el misterio. La Selección Colombia dio a conocer el equipo titular que visitará a Venezuela en la última fecha de la Eliminatoria Sudamericana en Maturín, donde el estadio estará totalmente lleno por la ilusión que tiene la vinotinto de clasificar a su primer Mundial de la Fifa.

Con respecto al equipo inicialista que goleó a Bolivia en Barranquilla, hay algunos cambios para este compromiso que empezará a disputarse desde las 6:30 de la tarde, hora colombiana.



Alineación titular de Colombia vs. Venezuela

Después de varias especulaciones, especialmente en el arco por un supuesto homenaje al histórico David Ospina en el que sería su último partido de Eliminatoria Sudamericana, estos son los once jugadores que jugarán contra la vinotinto:



Kevin Mier; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Álvaro Ángulo; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Kevin Castaño, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

De esta manera, Lorenzo sorprendió en el arco y el portero de Atlético Nacional no estará desde el pitazo inicial y sí el joven Kevin Mier.

En total, son seis los cambios en comparación con el equipo que derrotó a los bolivianos, pues no estarán Camilo Vargas, Santiago Arias, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jhon Arias y Jhon Córdoba.

Selección Colombia Foto: Blu Radio - Jairo Rendón

Uniforme de Colombia en su visita a Venezuela