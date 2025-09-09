Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Eliminatorias  / Confirmado el equipo titular de Colombia vs. Venezuela por la Eliminatoria Sudamericana

Confirmado el equipo titular de Colombia vs. Venezuela por la Eliminatoria Sudamericana

El entrenador Néstor Lorenzo escogió a los once futbolistas que buscarán terminar de la mejor manera la participación en la Eliminatoria tras lograr el objetivo de clasificar al Mundial del 2026.

Equipo titular de la Selección Colombia HOY en Eliminatoria
Selección Colombia
Foto: AFP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 05:49 p. m.

Se acabó el misterio. La Selección Colombia dio a conocer el equipo titular que visitará a Venezuela en la última fecha de la Eliminatoria Sudamericana en Maturín, donde el estadio estará totalmente lleno por la ilusión que tiene la vinotinto de clasificar a su primer Mundial de la Fifa.

Con respecto al equipo inicialista que goleó a Bolivia en Barranquilla, hay algunos cambios para este compromiso que empezará a disputarse desde las 6:30 de la tarde, hora colombiana.

Alineación titular de Colombia vs. Venezuela

Después de varias especulaciones, especialmente en el arco por un supuesto homenaje al histórico David Ospina en el que sería su último partido de Eliminatoria Sudamericana, estos son los once jugadores que jugarán contra la vinotinto:

  • Kevin Mier; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Álvaro Ángulo; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Kevin Castaño, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.
titular Colombia Venezuela eliminatoria. HOY
X: @FCFSeleccionCol

De esta manera, Lorenzo sorprendió en el arco y el portero de Atlético Nacional no estará desde el pitazo inicial y sí el joven Kevin Mier.

En total, son seis los cambios en comparación con el equipo que derrotó a los bolivianos, pues no estarán Camilo Vargas, Santiago Arias, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jhon Arias y Jhon Córdoba.

Selección Colombia
Selección Colombia
Foto: Blu Radio - Jairo Rendón

Uniforme de Colombia en su visita a Venezuela

