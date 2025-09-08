Néstor Lorenzo le haría homenaje a este futbolista de la Selección Colombia vs. Venezuela

Este 9 de septiembre, la Selección Colombia disputará su último partido de las Eliminatorias camino al Mundial 2026. Esta vez lo hará frente a Venezuela en condición de visitante y será un partido con un toque especial, pues sería el último para algunos y uno tendría homenaje por parte de Néstor Lorenzo.



¿David Ospina jugará su último partido de Eliminatorias?

Estas Eliminatorias serán el cierre de una época dorada en la Selección Colombia y de varias figuras del plantel que le dicen adiós a la camiseta amarilla, entre esos, el golero David Ospina, que sería el homenajeado por Néstor Lorenzo en este partido para decirle adiós siendo titular a su legado con el combinado nacional.

“Cada ciclo o cada venida a Selección ha sido motivo de orgullo. Han pasado varios años desde que jugué mi primer partido con la Selección, entonces trato de disfrutarlo al máximo. Siempre agradecido con el profe de la oportunidad, uno nunca sabe, puede ser el último partido de Eliminatorias y trato de disfrutarlo hasta el final, de seguir aprendiendo”, dijo el arquero de esa posibilidad.

James Rodríguez y David Ospina Foto: AFP

Además, su hermana, Daniela Ospina, dejó un guiño en redes sociales en donde 2026 podría ser el año que “le dé un cierre a las leyendas”, que abrió el debate si pronto será el adiós del portero de Atlético Nacional con la camiseta ‘tricolor’.

Por ende, Lorenzo le hará le entregará la titular para homenajearlo y a toda su trayectoria con el combinado nacional con este gesto, que también tendrá con futbolista como Yerry Mina, Santiago Arias y Dayro Moreno, que también podrían aparecer en el 11 titular.



El legado de Ospina en la Selección Colombia

Debutó en 2007 con la camiseta ‘tricolor’, es decir, un legado de más de 15 años en donde disputó dos mundiales y más de cuatro copas américas en donde llegó a disputar 129 partidos, siendo importante con la camiseta amarilla en varias ocasiones. Lo cierto es que no ha sido titular desde 2023, por lo cual volvería a defender el arco colombiano tras dos años.