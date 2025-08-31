Néstor Lorenzo recibió bendición en Barranquilla antes de duelos contra Bolivia y Venezuela

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, acudió este domingo 31 de agosto a la iglesia Santa Teresita de Barranquilla, donde recibió la bendición de un sacerdote previo a los decisivos compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

En un video compartido en redes sociales se observa al estratega argentino en un momento de recogimiento espiritual, a pocos días del duelo frente a Bolivia, que se disputará el próximo jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano. Posteriormente, el martes 9 de septiembre, la tricolor se medirá contra Venezuela.

Actualmente, Colombia ocupa la sexta posición de la tabla con 22 puntos, lo que le permite mantenerse en el último cupo directo a la Copa del Mundo. La diferencia es ajustada: supera por cuatro unidades a Venezuela, que está en zona de repechaje, y por cinco a Bolivia, que se encuentra fuera de clasificación.

De imponerse ante Bolivia en Barranquilla, el equipo nacional asegurará de manera anticipada su clasificación al certamen mundialista. Sin embargo, los dirigidos por Néstor Lorenzo saben que deben ganar al menos uno de los dos partidos para no depender de otros resultados.

La nueva camiseta que luciría la Selección Colombia en Mundial 2026

Se filtraron imágenes que mostrarían el diseño de la nueva camiseta que la tricolor luciría durante el Mundial. Las fotografías, publicadas por el reconocido portal Footy Headlines, revelan un uniforme local con un aire renovado y detalles que rinden homenaje a la cultura colombiana.

Según la información del portal especializado, la camiseta mantiene su icónica base amarilla, pero incorpora un patrón floral sutil que busca darle un toque distintivo.

La nueva camiseta de la Selección Colombia está inspirada en las mariposas amarillas. Foto: Footyheadlines