Esto necesita la Selección Colombia para ser cabeza de serie en el Mundial 2026

No para la emoción en la ‘tricolor’ tras conseguir la clasificación al Mundial 2026 tras la imponente victoria de 3 a 0 frente a Bolivia en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, que le dieron un boleto directo a Estados Unidos, México y Canadá.

Pero lo que más emociona en el entorno de la selección es que, pese a la tardía clasificación en las Eliminatorias, el combinado nacional aún mantiene viva la posibilidad de llegar a la competencia como cabeza de serie, gracias a que en esta edición serán 12 grupos en total.

Selección Colombia Foto: Blu Radio - Jairo Rendón

¿Qué necesita la Selección Colombia para ser cabeza del serie del Mundial?

Actualmente, la Selección Colombia ocupa la casilla 14 del ranking FIFA, por lo tanto, estaría a tan solo 5 puestos de ser cabeza de serie del Mundial. Pero necesita de diferentes selecciones para lograrlo antes de diciembre, que será el mes en que se lleve a cabo el sorteo en Estados Unidos.

México no cuenta en este ranking, pues la selección azteca será anfitriona y ocupa un lugar en el bombo 1. Por lo tanto, la competencia directa serán: Italia, Croacia, Marruecos y Alemania, quienes son los que se encuentran más arriba del combinado tricolor.

Lo que necesita Colombia: vencer a Venezuela en la última fecha y ganar los amistosos que dispute de acá a diciembre, pero, a su vez, necesitará que Croacia, Italia, Marruecos y Alemania no se vayan de largo con goleadas en las Eliminatorias de Europa para llegar con más tranquilidad, algo difícil, pero la estadística mantiene viva la ilusión tricolor.

Selección Colombia Foto: AFP

¿Quiénes serían cabezas del Mundial 2026 en este momento?

México.

Estados Unidos.

Canadá.

Argentina.

España.

Francia.

Inglaterra.

Brasil.

Portugal.

Países Bajos.

Bélgica.

Alemania.

¿Cuándo se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026?

En Washington, Estados Unidos, se llevará a cabo el sorteo oficial del Mundial 2026 el próximo 5 de diciembre en el reconocido Kennedy Center, donde las selecciones clasificadas conocerán los grupos y rivales que enfrentarán en esta edición histórica con 48 equipos participantes.

Publicidad

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la importancia del evento y afirmó: “Estamos muy emocionados de celebrar el sorteo más esperado de la historia de la Copa Mundial de la FIFA en el centro cultural y de entretenimiento de Estados Unidos, el Kennedy Center de Washington D. C.”.