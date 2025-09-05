Video: reviva los tres goles de Colombia para regresar a un Mundial después de ocho años

Con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, la Selección Colombia aseguró este jueves en Barranquilla su regreso a un Mundial después de ocho años de ausencia. El 3-0 sobre Bolivia en la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas garantizó el cupo para la cita de 2026, que será la séptima participación del combinado nacional en la historia.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que llegó a 25 puntos y se ubica quinto en la tabla, celebró con su gente en el estadio Metropolitano una clasificación esperada y trabajada durante toda la eliminatoria. Bolivia, en cambio, quedó octava con 17 unidades y solo un milagro lo mantiene con opciones de llegar al repechaje: vencer a Brasil y esperar un traspié de Venezuela frente a Colombia en la última fecha.

Colombia dominó el partido desde los primeros minutos, aunque la férrea defensa boliviana y las atajadas del arquero Carlos Lampe retrasaron el festejo. La primera emoción llegó al minuto 32: tras una sociedad entre Luis Díaz y Santiago Arias, el lateral envió un centro rastrero que James definió de primera para abrir el marcador.

Gol de Jhon Córdoba

En la segunda mitad, Bolivia intentó sorprender con un par de llegadas, pero la Tricolor mantuvo el control y golpeó en el momento justo. Al minuto 74, Quintero filtró un pase para Córdoba, quien con potencia y precisión marcó el 2-0 que hizo estallar las tribunas.

Gol Juanfer Quintero

El cierre fue soñado: a los 83, Luis Díaz desbordó por la izquierda y asistió a Quintero, que definió con categoría para sellar el 3-0 definitivo. La fiesta en Barranquilla se completó con el ingreso de Dayro Moreno, pedido por el público, para los últimos instantes del encuentro.

Con este triunfo, Colombia vuelve al máximo escenario del fútbol tras haberse perdido Catar 2022. La Tricolor había disputado anteriormente seis mundiales: Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 —donde alcanzó los cuartos de final— y Rusia 2018. Ahora, con una nueva generación y el liderazgo de Lorenzo, se prepara para escribir otro capítulo en 2026.