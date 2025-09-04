Ovacionado, así ingresó Dayro Moreno a cancha del Metropolitano durante partido Colombia-Bolivia

Luego de ser pedido, al menos cinco veces, por la hinchada del estadio Metropolitano en Barranquilla que disfrutaba del partido Colombia-Bolivia, el futbolista Dayro Moreno hizo su aparición en la cancha entre aplausos, gritos y un público que quería ver su actuación, la cual finalmente se dio durante el segundo tiempo del encuentro deportivo.

El atacante recibió una estruendosa ovación que retumbó en cada rincón del estadio. Incluso, en el escenario deportivo se observaron pancartas del futbolista en medio del público.

Dayro Moreno. Cortesía: Jairo Rendon.

Vea el video del momento en el que Dayro Moreno ingresó al partido:

Este cálido recibimiento en el Metropolitano de Barranquilla marcó la importancia del delantero para el equipo y la conexión especial que mantiene con sus seguidores, marcando un momento memorable antes de que rodara el balón en este esperado duelo.