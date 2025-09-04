El gol que casi nadie conoce de Dayro Moreno antes de su regreso a la Selección Colombia

Dayro Moreno sigue sumando capítulos a una carrera marcada por récords, goles y polémicas. Sin embargo, en medio de la expectativa por su regreso a la Selección Colombia, el delantero sorprendió con un “gol” fuera de las canchas que pocos conocían.

Se trata de una jugada empresarial, que se conoció antes de su llamado a la convocatoria de la Selección Colombia en la última doble fecha de la Eliminatoria Sudamericana en la que se define la clasificación contra Bolivia y Venezuela.



¿Qué pasó con Dayro Moreno?

El goleador de la Copa Sudamericana selló su alianza con Dilyte, la bebida hidratante de la multinacional AJE, que lo eligió como embajador oficial para fortalecer su posicionamiento en el mercado nacional.

Dayro Moreno, capitán de Once Caldas en el 2025 X: @oncecaldas

Con más de 300 goles que lo certifican como máximo artillero en la historia del fútbol colombiano, un recorrido internacional que incluye México, Brasil, Argentina y Rumania, y un presente en el que aún mantiene intacta su capacidad de marcar diferencias, Dayro representa esa mezcla entre pasión, disciplina y disfrute para esta bebida hidratante.

Dayro Moreno es un referente para millones de colombianos. Su talento, constancia y carisma encarnan el espíritu de Dilyte: rendir al máximo nivel y disfrutarlo aseguró Marcela Pacheco, gerente de Marketing de AJE Colombia, al anunciar la alianza.

Dayro Moreno vuelve a ser protagonista: no solo en las canchas, donde aún se habla de sus goles, sino también en un terreno donde pocos esperaban verlo marcar: en los negocios a través de una bebida que está en la vida cotidiana de los colombianos.