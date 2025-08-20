Michael Barrios por dupla goleadora con Dayro Moreno: "Dentro del área es muy letal"

Michael Barrios, una de las figuras del Once Caldas en la reciente clasificación ante Huracán en la Copa Sudamericana, habló en Blog Deportivo sobre el gran momento que vive junto a Dayro Moreno, con quien ha formado una dupla letal en el ataque del equipo blanco.

El atacante resaltó la jerarquía del delantero tolimense y el aporte que significa para potenciar su propio rendimiento en la cancha.

"Creo que ha sido un compañero que a veces le hace las cosas a uno fáciles, sabemos que él dentro del área es muy letal, los rivales lo referencian muy bien, uno trata de aprovechar los espacios que él ayuda a conseguir en el campo y bueno, creo que desde que yo llegué hemos hecho buena dupla", expresó Barrios.

El delantero vallecaucano recordó lo exigente que resultó el encuentro en Argentina, marcado por la intensidad física y la necesidad de mantener la concentración desde los primeros minutos. Según Barrios, la clave estuvo en “aprovechar la pelota y desgastar al rival”, sumado a la inteligencia del grupo para reaccionar rápido tras el gol de penal recibido en el primer tiempo. La expulsión en Huracán también abrió espacios que el Once Caldas supo capitalizar para cerrar la clasificación.

La dupla goleadora de Once Caldas

La sociedad ofensiva que ha construido con Dayro Moreno, con quien suma 57 goles desde su llegada a Manizales, ha sido clave para seguir soñando por la otra mitad de la gloria: la Copa Sudamericana.

“La verdad no tenía este dato, pero muy buen dato. Hemos hecho buena dupla, buen ataque, y los números hablan por sí solos”, afirmó.

Barrios también resaltó el profesionalismo y la calidad humana de Moreno, a quien definió como un referente dentro y fuera de la cancha. Con humildad, el atacante aseguró que la meta es seguir marcando más goles y dejando huella en la historia del Once Caldas.

“Esperemos seguir haciendo historia con este equipo y junto con Dayro”, agregó.

Sobre las condiciones del campo, por la lluvia que inundó algunas zonas del campo en el estadio de Huracán, Barrios reconoció que la cancha mojada favoreció su estilo de juego. Su velocidad y agilidad resultaron determinantes ante defensas pesadas, aunque también advirtió sobre los riesgos físicos que implica jugar en un terreno resbaladizo.

“Al final se pudo jugar buen fútbol y pudimos demostrar lo que el equipo viene haciendo”, concluyó.