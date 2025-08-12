Dayro Moreno le da importante triunfo a Once Caldas vs. Huracán en la Copa Sudamericana

Once Caldas salió este martes con ventaja del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el estadio Palogrande de Manizales ante Huracán, al que superó por 1-0 con la anotación de penalti de Dayro Moreno, el único capaz de vencer al arquero Hernán Galíndez, figura con sus paradas.

Los anfitriones jugaron sin complejos desde el primer minuto y pusieron contra las cuerdas al Globo, que tuvo que ser rescatado al comienzo en cuatro oportunidades por el portero Hernán Galíndez antes del descanso; tres de esas intervenciones fueron los mano a mano con Michael Barrios, el jugador más peligroso del local y un verdadero dolor de cabeza para el visitante.

Entre esas explosiones de velocidad de Barrios, que nunca pudo controlar César Ibáñez, también vino un cabezazo de Kevin Cuesta, otra prueba para Galíndez que terminó en atajada, mientras que en el pasaje de más efervescencia de los colombianos fue Dayro Moreno el que por poco sorprende con un lanzamiento a unos 30 metros tras notar algo adelantado al arquero ecuatoriano.

Dayro Moreno celebra gol con Once Caldas en la Copa Sudamericana Foto: AFP

El equipo de Frank Darío Kudelka sintió el rigor de los 2.150 metros de altura de Manizales, al tener que correr detrás de la pelota y apenas conformarse en la primera parte con un tibio remate de Juan Francisco Bisanz y la incursión de Matías Tissera, que no representó mayor problema para el portero James Aguirre.



Video: gol de Dayro Moreno en Copa Sudamericana

Huracán intentó reaccionar en la segunda parte con el ingreso de Luciano Giménez y Gabriel Alanís, pero cuando estaba tomando vuelo se encendió Mateo Zuleta para ponerle la pelota en el área a Barrios, que fue derribado por Ibáñez y el juez brasileño Ramón Abatti no dudó en sancionar la pena máxima, de la que se hizo cargo Dayro Moreno para engañar a Galíndez y poner a ganar al cuadro blanco al minuto 57.



🎩⚽️ ¡El salto le da el toque! El gol de Dayro Moreno para el triunfo de @oncecaldas 🏆 CONMEBOL #Sudamericana | #LaGranConquista pic.twitter.com/ox1I9LRDJY — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 13, 2025

Con el marcador en contra, la escuadra argentina adelantó líneas y consiguió inquietar con un remate de Giménez que contuvo Aguirre, pero no duró mucho el protagonismo del Globo porque Once Caldas pisó el acelerador y estuvo muy cerca de anotarle el segundo.

Lo intentó con Mateo García, Felipe Gómez y Jefry Zapata, quienes confirmaron al arquero Galíndez como figura por sus paradas en el cierre del encuentro.



¿Cuándo es el partido de vuelta?

En el estadio Tomás Adolfo Ducó se jugará la revancha el martes 19 de agosto. El equipo que avance a los cuartos de final tendrá que medirse con el ganador de la llave entre los ecuatorianos Independiente del Valle y Mushuc Runa.