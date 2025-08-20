Los elogios de ídolo de Once Caldas a Dayro Moreno: "Aparece en el momento justo"

El histórico goleador e ídolo de Once Caldas Ramón Orlando habló en Blog Deportivo sobre el presente del equipo manizaleño y destacó la importancia de su máximo referente actual: Dayro Moreno, apropósito de su actuación en octavos en la Copa Sudamericana ante Huracán, pues anotó tres goles en la serie.

En entrevista con Blog Deportivo, Orlando no escatimó elogios hacia el delantero tolimense, a quien calificó como un futbolista determinante que conserva intacta su vigencia en el fútbol colombiano.

"Dayro es distinto a todos, no solo por lo que significa por su trayectoria sino por su vigencia y su capacidad goleadora. Cuando se tira unos metros atrás tiene todo el fútbol en su cabeza, tiene pausa, tiene ataque, sabe cuándo hay que acelerar, cuándo hay que frenarse y aparece en los momentos justo y en el momento y en el lugar adecuado. No se olviden que hizo tres goles, no dos", recalcó el argentino.

Dayro Moreno, delantero e ídolo de Once Caldas Foto: AFP

Ramón Orlando reafirmó que Dayro fue la figura de la serie contra Huracán y su talento es indiscutible, pues es el goleador del torneo internacional con ocho celebraciones.

El exjugador también resaltó la evolución que ha tenido el conjunto manizaleño bajo la dirección de Hernán Darío Herrera. Según Orlando, el equipo ha ganado en confianza y colectividad, consolidando una idea de juego que le permite competir con mayor solidez.

“Me alegra por los jugadores, por el técnico y por la afición, porque Once Caldas volvió a creer en su propuesta”, señaló.

El exdelantero también recordó momentos de su etapa en el equipo manizaleño, comparando las condiciones de juego actuales con las que él enfrentaba en los años setenta. A su juicio, la lluvia y el estado pesado de la cancha en Manizales siguen siendo un factor que favorece al conjunto blanco, apropósito de las condiciones climáticas en el estadio de Huracán.

“Siempre jugábamos con cancha mojada, húmeda, con mucho barro y césped alto. Eso, aunque difícil, nos terminaba beneficiando porque estábamos acostumbrados a esas condiciones”, recordó.

Finalmente, Orlando valoró el aporte de otros jugadores como Barrios y Zapata, a quienes definió como futbolistas de buen pie que complementan el trabajo ofensivo. Sin embargo, insistió en que la diferencia la marca Dayro Moreno, un delantero que, en sus palabras, representa el espíritu goleador de Once Caldas: oportuno, letal y con la capacidad de aparecer cuando más se necesita.