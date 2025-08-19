Dayro pincha el globo y lleva a Once Caldas a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Bajo la lluvia, el capitán Dayro Moreno y Once Caldas celebraron la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Huracán.

Nuevamente, el ídolo fue la figura del blanco blanco tras anotar doblete y llevar a la victoria 1-3 en territorio argentino.

Michael Barrio selló triunfo de Once Caldas contra huracán en la Copa Sudamericana Foto: AFP

De esta manera, el global terminó 1-4 a favor del equipo colombiano.



Dayro Moreno, goleador de la Copa Sudamericana

El goleador de 39 años es el máximo anotador de la competencia con ocho goles; tres de esos fueron en los octavos de final contra el equipo argentino.

Dayro Moreno, capitán de Once Caldas en el 2025 X: @oncecaldas

Así ganó Once Caldas

Once Caldas superó la lluvia que anegó el estadio bonaerense Tomás Adolfo Ducó y capeó el temporal que le planteó Huracán hasta imponerse por 1-3 con un doblete del goleador de la Copa Sudamericana, Dayro Moreno, que le ha catapultado este martes a la fase de cuartos de final.

El equipo colombiano, que en el partido de ida se impuso hace ocho días por 1-0 en Manizales, hoy comenzó en desventaja con el gol de penalti ejecutado por Matko Miljevic en el minuto 39.

Pero la historia cambió para el Blanco Blanco, que hoy jugó con uniforme negro, con el tanto de Dayro Moreno en el minuto 40.

Michael Barrios inclinó la balanza en el minuto 65 y en el minuto 88 el incombustible Moreno, de 39 años, puso la guinda.

El partido terminó con nueve jugadores en las filas de el Globo por las expulsiones de Juan Bisanz (m.45) y Miljevic (m.73).

Además, sobre el final del partido los jugadores se envolvieron en varias discusiones que derivaron en empujones.

La esperanza de Huracán renació con una falta en el área del equipo visitante que Juan Cuesta cometió a Juan Bisanz.

El árbitro brasileño Paulo Cesar Zanovelli da Silva concedió el penalti y Miljevic los cambió por gol.

La alegría le duró poco a Huracán porque antes de marchar a los vestuarios Michael Barrios recibió un pase en profundidad y tras eludir al portero Hernán Galíndez cedió el gol a Dayro Moreno.

Antes del final del primer tiempo Juan Bisanz dejó a su equipo con diez jugadores por un codazo contra Juan Cuesta, que el juez ratificó otra vez a instancia del VAR.

En el segundo tiempo, Huracán estuvo lanzado en ofensiva pero bajo la lluvia llegó en el minuto 65 el tanto de Michael Barrios para comenzar a sellar la historia en favor del Once Caldas.

A partir de ese momento se generó una trifulca por el festejo de gol de Barrios y luego de varios minutos con el VAR como protagonista, el árbitro expulsó a Matko Miljevic por agresión.



¿Cuál será el rival de Once Caldas?

Con nueve jugadores Huracán intentó la heroica pero en el minuto 88 el experimentado artillero Dayro Moreno concretó su doblete y selló su pasaporte a cuartos de final donde espera por un rival que saldrá de la serie ecuatoriana: Independiente del Valle o Mushuc Runa.