Deportes  / Fútbol  / EN VIVO | Fluminense vs. América de Cali HOY: online y gratis la Copa Sudamericana 2025
EN VIVO

EN VIVO | Fluminense vs. América de Cali HOY: online y gratis la Copa Sudamericana 2025

La Copa Sudamericana reúne a dos clubes importantes del continente en el mítico estadio Maracaná, en donde la 'Mechita' buscará remontar tras la derrota en la ida de 2 a 1.

Fluminense vs. América de Cali en Copa Sudamericana.jpg
Fluminense vs. América de Cali en Copa Sudamericana //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: agosto 19, 2025 04:58 p. m.

El mítico estadio Maracaná, el reto que tendrá que afrontar América de Cali en la noche de este martes, 19 de agosto, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Esto tras en la ida caer 2 a 1 en el Pascual Guerrero, con la obligación de remontar en condición de visitante.

El reto parece casi imposible, en especial por el nivel del equipo carioca y su reciente historial. Por ejemplo, fue el único club sudamericano que alcanzó la semifinal del Mundial de Clubes, perdiendo contra Chelsea, que terminó siendo el campeón de ese certamen; por lo tanto, visitar a uno de los mejores del planeta supondrá un reto especial.

América vs. Fluminense en octavos de final de la Copa Sudamericana
América vs. Fluminense en la Copa Sudamericana
Foto: AFP

¿Dónde ver EN VIVO Fluminense vs. América de Cali? Vea aquí

Por el canal de YouTube y la señal de 89.9 de radio, el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio tendrá toda las emociones de este compromiso continental entre cariocas y vallecaucanos por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Podrá vivir el minuto a minuto de este choque con el análisis de expertos EN VIVO, online y gratis.

Esto dicen las apuestas de este duelo
Todo apunta a una clasificación del cuadro carioca sin mayores complicaciones al contar con una cuota de 1.57. El América de Cali solo tiene una de 5.57 demostrando el nivel y diferencia entre ambos equipos en esta definición.

Posibles alineaciones Fluminense vs. América de Cali

  • Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Juan Pablo Freytes, René; Lima, Hércules, Martinelli; Agustín Canobbio, Kevin Serna y Everaldo.
  • América de Cali: Jorge Soto; Yerson Candelo, Cristian Tovar, Jean Pestaña, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal; Cristian Barrios, Sebastián Navarro, Jan Lucumí y Luis Ramos.
