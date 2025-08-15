Esto hará Millonarios con Néiser Villarreal tras foto con camiseta de América de Cali

Mientras que Millonarios no vive un buen momento deportivo, pues en 4 partidos tan solo ha conseguido 1 punto, de 12 posibles, uno de sus futbolistas encendió las redes sociales tras aparecer con la camiseta de América de Cali durante una transmisión en TikTok, que molestó no solo a los hinchas, sino, según fuentes, a los directivos del cuadro albiazul.



¿Qué pasará con Néiser Villarreal en Millonarios?

De acuerdo con el periodista Pipe Sierra, Millonarios abrió un proceso disciplinario contra el atacante albiazul por esta actitud debido a que “hay una molestia muy grande por parte de la dirigencia”. Pero es que el trato con el futbolista no ha prosperado desde hace meses, desde que comenzó a forzar su salida del equipo con destino a Europa.

Por otro lado, según la versión de Juan Felipe Cadavid, el futbolista no podría volver a vestir la camiseta de Millonarios debido a su actitud y terminarían su contrato antes de tiempo si así lo determina la reunión de las directivas, mientras él se recupera de una lesión, que también lo podría dejar por fuera del Mundial Sub-20.

Néiser Villarreal con camiseta del América // Foto: TikTok

Los hinchas de Millonarios piden su salida del club

A través de redes sociales, cientos de hinchas han expresado su inconformidad por la actitud del volante embajador y su actitud hacia la institución por lo que, según algunos, no debería continuar en el equipo ante las “repetidas faltas de respeto” que ha tenido en los últimos meses.

“Lo triste para ellos como jóvenes talentos es que en medio de su ignorancia y las fantasías que les plantean sus empresarios, terminan en nada”; “También está cansando ver ese montón de jugadores prepotentes, confundieron la autoconfianza con arrogancia”; “Eso es lo que quería el representante y lo logró”, han sido algunos comentarios en redes.

¿Neiser Villarreal seguirá en Millonarios? Foto: AFP y Millonarios

Los números de Néiser Villarreal en Millonarios

A sus 20 años, Villarreal solo ha disputado 26 partidos como profesional en Millonarios y, hasta ahora, no ha anotado un gol y solo cuenta con 3 asistencias para un total de 1.117 minutos en el primer equipo, muy poco en comparación con otros futbolistas de su edad.