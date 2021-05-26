Blu Radio Villarreal
Esto haría Millonarios con Néiser Villarreal tras foto con camiseta de América de Cali
El futbolista causó una fuerte polémica por mostrar la camiseta de un rival directo de Millonarios mientras tiene contrato vigente con la institución.
Falcao García sigue lesionado y es baja del Rayo Vallecano frente al Villarreal
El delantero colombiano Radamel Falcao García continúa en recuperación y fue descartado por su técnico para el partido de este domingo entre el Rayo Vallecano contra el Villareal.
Johan Mojica no seguirá más con el Villarreal, pero sí en LaLiga
El futbolista Johan Mojica, de 30 años, no entraba en los planes del técnico Quique Setién para esta temporada con el submarino amarillo por lo que ahora jugará en otro equipo de España.
Real Madrid sufrió para clasificar y Barcelona goleó en octavos de final de Copa del Rey
La Copa del Rey está que arde pues además de Real Madrid y Barcelona, en cuartos de final están el Valencia, Atlético de Madrid y el Sevilla en lo que promete un apasionante final del torneo.
Baja sensible para Argentina: Giovani Lo Celso queda fuera del Mundial, según prensa
Scaloni debe dar la lista definitiva de 26 jugadores el lunes próximo, a la espera de que finalicen las participaciones de los futbolistas en torneos europeos.
Quique Setién reemplaza a Unai Emery como DT del Villarreal
Quique Setién, de 64 años, cuenta con un gran recorrido y experiencia como técnico en el fútbol español tras haber dirigido a equipos históricos como el Barcelona, Betis, Las Palmas, Lugo, entre otros.
Se queda en España: Johan Mojica jugará las próximas cuatro temporadas con Villarreal
Johan Mojica jugará con la camiseta número 12.
Luis Díaz encabeza el equipo de la semana de la UEFA Champions League
Benzema, Courtois, Mane y Rodrygo son los más destacados en el once que acompaña al colombiano.
Luis Díaz tuvo un impacto increíble, pero fue una reacción de equipo: Jurgen Klopp
El técnico del Liverpool tampoco se guardó elogios para su rival, el Villarreal, dijo que fue un equipo "monstruoso" que le puso las cosas "difíciles".
"Hay que olvidarse del resultado de ida" en Liverpool, pidió Klopp sobre partido contra Villarreal
El equipo inglés quiere seguir con su racha de victorias fuera de casa en la Liga de Campeones.