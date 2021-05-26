Publicidad

Blu Radio  / Villarreal

Villarreal

  • Néiser Villarreal apareció con camiseta del América.jpg
    Néiser Villarreal apareció con camiseta del América //
    Fotos: AFP/Instagram de Néiser
    Fútbol Colombiano

    Esto haría Millonarios con Néiser Villarreal tras foto con camiseta de América de Cali

    El futbolista causó una fuerte polémica por mostrar la camiseta de un rival directo de Millonarios mientras tiene contrato vigente con la institución.

  • El ‘tigre’ Falcao García.jpg
    El ‘tigre’ Falcao García
    Foto: AFP
    Fútbol

    Falcao García sigue lesionado y es baja del Rayo Vallecano frente al Villarreal

    El delantero colombiano Radamel Falcao García continúa en recuperación y fue descartado por su técnico para el partido de este domingo entre el Rayo Vallecano contra el Villareal.

  • johan mojica villarreal afp.jpg
    Johan Mojica con el Villarreal
    Foto: AFP
    Fútbol

    Johan Mojica no seguirá más con el Villarreal, pero sí en LaLiga

    El futbolista Johan Mojica, de 30 años, no entraba en los planes del técnico Quique Setién para esta temporada con el submarino amarillo por lo que ahora jugará en otro equipo de España.

  • real madrid villarreal foto afp.jpg
    Real Madrid vs. Villarreal
    Foto: AFP
    Fútbol

    Real Madrid sufrió para clasificar y Barcelona goleó en octavos de final de Copa del Rey

    La Copa del Rey está que arde pues además de Real Madrid y Barcelona, en cuartos de final están el Valencia, Atlético de Madrid y el Sevilla en lo que promete un apasionante final del torneo.

  • Giovani Lo Celso_AFP.jpg
    Giovani Lo Celso
    Foto: AFP
    Copa mundial de la FIFA Qatar 2022

    Baja sensible para Argentina: Giovani Lo Celso queda fuera del Mundial, según prensa

    Scaloni debe dar la lista definitiva de 26 jugadores el lunes próximo, a la espera de que finalicen las participaciones de los futbolistas en torneos europeos.

  • Quique Setién foto villarreal.jpg
    Quique Setién
    Foto: @VillarrealCF
    Fútbol

    Quique Setién reemplaza a Unai Emery como DT del Villarreal

    Quique Setién, de 64 años, cuenta con un gran recorrido y experiencia como técnico en el fútbol español tras haber dirigido a equipos históricos como el Barcelona, Betis, Las Palmas, Lugo, entre otros.

  • johan mojica foto villareal.jpg
    Johan Mojica
    Foto: Villarreal
    Fútbol

    Se queda en España: Johan Mojica jugará las próximas cuatro temporadas con Villarreal

    Johan Mojica jugará con la camiseta número 12.

  • Luis Díaz (10).jpg
    Luis Díaz //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Luis Díaz encabeza el equipo de la semana de la UEFA Champions League

    Benzema, Courtois, Mane y Rodrygo son los más destacados en el once que acompaña al colombiano.

  • Luis Diaz_AFP.jpg
    Luis Díaz
    Foto: AFP
    Fútbol

    Luis Díaz tuvo un impacto increíble, pero fue una reacción de equipo: Jurgen Klopp

    El técnico del Liverpool tampoco se guardó elogios para su rival, el Villarreal, dijo que fue un equipo "monstruoso" que le puso las cosas "difíciles".

  • Jürgen Klopp foto afp.jpg
    Jürgen Klopp
    Foto: AFP
    Fútbol

    "Hay que olvidarse del resultado de ida" en Liverpool, pidió Klopp sobre partido contra Villarreal

    El equipo inglés quiere seguir con su racha de victorias fuera de casa en la Liga de Campeones.

