Listo el rival de Once Caldas en cuartos de final de Sudamericana: ¿cuándo lo enfrenta?

Llevando en alto la bandera de Colombia, avanza Once Caldas en la Copa Sudamericana 2025 tras conseguir la clasificación a cuartos de final este martes, 19 de agosto, en condición de visitante frente a Huracán (3-1) en Buenos Aires, Argentina, pese a la complejidad del clima por las fuertes lluvias en la ciudad.

El protagonista fue Dayro Moreno, que logró un doblete histórico y volvió a demostrar por qué es el máximo goleador de la historia del fútbol profesional colombiano. Ahora, el ‘Blanco Blanco’ piensa en la próxima ronda con la ilusión clara de llegar hasta la semifinal y aspirar más adelante con el título.



¿Cuál será el próximo rival de Once Caldas en Sudamericana?

Mushuc Runa, el equipo ecuatoriano que dio la sorpresa en esta Sudamericana al eliminar a Independiente del Valle. Pues pese que en el choque de ida perdió 1 a 0, en la vuelta supo hacer las cosas bien para imponerse con el 2 a 0 y conseguir el pase a los cuartos de final en donde, ahora, tendrá que enfrentar al Once Caldas de Hernán Darío 'El Arriero' Herrera.

Este club es joven en su país: Mushuc Runa se fundó en 2003, pero que no jugó de manera profesional hasta 2009 en la segunda división de Ecuador. Logró la máxima categoría hasta 2016 cuando obtuvo el puntaje necesario para llegar y en menos de 4 años, es decir, en 2019 logró su primera clasificación a un torneo continental cuando entró a la Copa Sudamericana.

Mushuc Runa // Foto: AFP

¿Cuándo se disputan los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Once Caldas disputará la siguiente fase de la Sudamericana hasta el próximo mes. De acuerdo con el calendario de Conmebol, los cuartos de final se disputan entre las semanas del 16 y 18 de septiembre, una semana después los duelos de vuelta. Los caldenses sueñan con su segundo título internacional.