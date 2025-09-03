Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ley de financiamiento
Metro de Bogotá
Ataque de EEUU en Caribe
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Eliminatorias  / ¿Dayro Moreno será titular vs. Bolivia? Néstor Lorenzo aclara la situación

¿Dayro Moreno será titular vs. Bolivia? Néstor Lorenzo aclara la situación

El delantero de Once Caldas fue la principal sorpresa de la convocatoria de Néstor Lorenzo para conseguir la clasificación al Mundial de 2026.

Néstor Lorenzo y Dayro Moreno de fondo.jpg
¿Dayro Moreno será titular vs. Bolivia? //
Fotos: AFP / FCF
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 04:03 p. m.

La gran sorpresa de la convocatoria de la Selección Colombia fue el delantero Dayro Moreno, quien en 2024 se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol profesional colombiano y se volvió en la principal figura de Once Caldas en todas las competiciones.

Pero la gran pregunta de cara a los duelos contra Bolivia y Venezuela ha sido si Néstor Lorenzo tendrá en cuenta al tolimense para arrancar como titular en alguno de estos dos partidos, inquietud que el propio técnico argentino respondió a diversos medios de comunicación y dejó triste a más de uno con su explicación.

Dayro Moreno en la Selección Colombia.jpg
Dayro Moreno en la Selección Colombia //
Foto: AFP

¿Dayro Moreno será titular con la Selección Colombia?

En rueda de prensa, Lorenzo habló de la convocatoria del delantero de Once Caldas, que, según él, se lo ganó por su rendimiento, pero fue claro y conciso sobre su rol en el equipo asegurando que estará en el banco de suplentes, pero como alternativa si el partido lo necesita.

“Dayro es un jugador más dentro del plantel, se lo ha ganado con base a lo que ha hecho en su club (…) Es una opción como todos los que van a estar sentados con él en el banco de suplentes. Así que, creemos que las condiciones por las que ha sido citado son porque es un jugador preciso en la definición y no le pesa jugar en determinados ambientes, tiene experiencia. Después compite con otros jugadores como Luis Suarez y Córdoba, que llegan en gran momento”, dijo.

En ese orden, el delantero tolimense comenzaría, según Lorenzo, desde el banco de suplente en el duelo frente a Bolivia que se disputará este 4 de septiembre en el Metropolitano de Barranquilla.

¿Quién será el delantero titular?

Todo apunta a que Luis Suárez sería el elegido por el técnico argentino para enfrentar a los bolivianos, pues el estilo táctico del delantero se adapta a la idea y unión que necesita con los compañeros, como Luis Díaz, quien también llega en un gran momento a la convocatoria.

Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia
Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia
Foto: AFP

Publicidad

¿Cómo le ha ido a Dayro Moreno en la Selección Colombia?

Fue convocado en los últimos años, pero no sumó minutos con la ‘tricolor’. De hecho, el registro más reciente fue en la Copa América 2016 en donde anotó gol frente a Haití.

En total, ha disputado 31 partidos con la camiseta de la Selección Colombia, pero solo ha hecho 3 goles en toda su historia con el combinado nacional.

Dayro Moreno y Selección Colombia.jpg
¿Dayro Moreno en Selección Colombia? //
Fotos: AFP/FCF

¿A qué hora y dónde ver el duelo Colombia vs. Bolivia?

A través de Blu Radio, tanto en radio como por YouTube, los hinchas ‘tricolor’ podrán disfrutar de este duelo de Eliminatorias, que se encuentra programado para las 6:30 de la tarde de este 4 de septiembre.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Dayro Moreno

Selección Colombia

Néstor Lorenzo

Selección Bolivia

Barranquilla