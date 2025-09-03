¿Dayro Moreno será titular vs. Bolivia? Néstor Lorenzo aclara la situación

La gran sorpresa de la convocatoria de la Selección Colombia fue el delantero Dayro Moreno, quien en 2024 se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol profesional colombiano y se volvió en la principal figura de Once Caldas en todas las competiciones.

Pero la gran pregunta de cara a los duelos contra Bolivia y Venezuela ha sido si Néstor Lorenzo tendrá en cuenta al tolimense para arrancar como titular en alguno de estos dos partidos, inquietud que el propio técnico argentino respondió a diversos medios de comunicación y dejó triste a más de uno con su explicación.

Dayro Moreno en la Selección Colombia // Foto: AFP

¿Dayro Moreno será titular con la Selección Colombia?

En rueda de prensa, Lorenzo habló de la convocatoria del delantero de Once Caldas, que, según él, se lo ganó por su rendimiento, pero fue claro y conciso sobre su rol en el equipo asegurando que estará en el banco de suplentes, pero como alternativa si el partido lo necesita.

“Dayro es un jugador más dentro del plantel, se lo ha ganado con base a lo que ha hecho en su club (…) Es una opción como todos los que van a estar sentados con él en el banco de suplentes. Así que, creemos que las condiciones por las que ha sido citado son porque es un jugador preciso en la definición y no le pesa jugar en determinados ambientes, tiene experiencia. Después compite con otros jugadores como Luis Suarez y Córdoba, que llegan en gran momento”, dijo.

En ese orden, el delantero tolimense comenzaría, según Lorenzo, desde el banco de suplente en el duelo frente a Bolivia que se disputará este 4 de septiembre en el Metropolitano de Barranquilla.

¿Quién será el delantero titular?

Todo apunta a que Luis Suárez sería el elegido por el técnico argentino para enfrentar a los bolivianos, pues el estilo táctico del delantero se adapta a la idea y unión que necesita con los compañeros, como Luis Díaz, quien también llega en un gran momento a la convocatoria.

Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia Foto: AFP

¿Cómo le ha ido a Dayro Moreno en la Selección Colombia?

Fue convocado en los últimos años, pero no sumó minutos con la ‘tricolor’. De hecho, el registro más reciente fue en la Copa América 2016 en donde anotó gol frente a Haití.

En total, ha disputado 31 partidos con la camiseta de la Selección Colombia, pero solo ha hecho 3 goles en toda su historia con el combinado nacional.

¿Dayro Moreno en Selección Colombia? // Fotos: AFP/FCF

¿A qué hora y dónde ver el duelo Colombia vs. Bolivia?

A través de Blu Radio, tanto en radio como por YouTube, los hinchas ‘tricolor’ podrán disfrutar de este duelo de Eliminatorias, que se encuentra programado para las 6:30 de la tarde de este 4 de septiembre.