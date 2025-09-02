¿Existe posibilidad de que la Selección Colombia se quede fuera del Mundial 2026?

Ante su público y en casa, la Selección Colombia espera sellar su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026 frente a Bolivia. Duelo que, desde las estadísticas, parece no suponer “problema” para el equipo de Néstor Lorenzo y asegurar ese apreciado cupo que llevan buscando desde hace años.



¿Podría la Selección Colombia quedarse fuera del Mundial 2026?

Solo necesita tres puntos el equipo de Lorenzo para conseguir la tan anhelada clasificación a la Copa del Mundo. Pero en un escenario en donde las cosas no salgan bien y el cuadro ‘tricolor’ pierda, ¿sería el final?

No. De hecho, incluso si se llegaran a dar otros resultados y el equipo perdiera y empatara sus dos partidos, o los dos, aún podría clasificar al Mundial. En ese orden de ideas, la posibilidad de que la Selección Colombia llegue a la Copa del Mundo es alta y con solo 1 punto sería matemáticamente mundialista. Entonces la posibilidad de la fiesta amarilla en Norteamérica sigue siendo bastante alta.

Selección Colombia Foto: AFP

¿Qué pasa si Colombia pierde contra Bolivia?

Aunque la expectativa es alta para conseguir la clasificación directa, el panorama puede complicarse:



Si Colombia gana: clasificación asegurada al Mundial 2026.

clasificación asegurada al Mundial 2026. Si empata: mantiene opciones, pero dependería de resultados de otros rivales.

mantiene opciones, pero dependería de resultados de otros rivales. Si pierde: la última esperanza será en la fecha final contra Venezuela en condición de visitante, donde la ‘tricolor’ estará obligada a ganar para obtener el boleto mundialista.

¿Cuáles son los últimos dos partidos de Eliminatorias?

Primero la Selección Colombia se enfrentará a Bolivia en Barranquilla por la penúltima fecha el 4 de septiembre y, posteriormente, viajará a territorio venezolano para enfrentar al combinado Vinotinto el 9 del mismo mes, así buscará sellar esa clasificación para comenzar el proceso de preparación acompañado de varios amistosos hasta que tenga que darse la cita mundialista en territorio norteamericano hasta mediados de 2026.