Esta sería la nueva camiseta que luciría la Selección Colombia para el Mundial 2026

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de Fútbol 2026 ya comenzó. Estados Unidos, México y Canadá serán los países anfitriones de este torneo que promete ser histórico, y mientras los fanáticos esperan con ansias, la Selección Colombia comienza a generar expectativa tanto dentro como fuera del campo.

En las últimas horas, se filtraron imágenes que mostrarían el diseño de la nueva camiseta que la tricolor luciría durante el Mundial.

Las fotografías, publicadas por el reconocido portal Footy Headlines, revelan un uniforme local con un aire renovado y detalles que rinden homenaje a la cultura colombiana.



Así sería el diseño de la nueva camiseta de la Selección Colombia

Según la información del portal especializado, la camiseta mantiene su icónica base amarilla, pero incorpora un patrón floral sutil que busca darle un toque distintivo.

Los detalles en azul y rojo, presentes en el cuello, las mangas y las tres rayas características de Adidas, completan el diseño. Además, se destaca que la propuesta creativa está inspirada en el universo del Nobel Gabriel García Márquez.

Así sería el diseño de la nueva camiseta de la Selección Colombia. Foto: Footyheadlines.com

Las mariposas amarillas, símbolo recurrente en la obra del escritor y asociado a la esperanza, el amor y el cambio, serían el elemento principal que adorna la camiseta.

La nueva camiseta de la Selección Colombia está inspirada en las mariposas amarillas. Foto: Footyheadlines

“El rojo se utiliza para las tres rayas grandes, mientras que el azul se reserva para el logo de Adidas y los detalles del uniforme”, explicó Footy Headlines.

La novedad no se limita al diseño: la camiseta también incorporará la tecnología Climacool+, que promete mayor transpirabilidad y comodidad para los jugadores, un detalle que marca la diferencia en los partidos de alta exigencia física.



¿Cuándo será el lanzamiento oficial?

El lanzamiento oficial de esta indumentaria está previsto para noviembre de 2025, aunque aún no se confirma si será el modelo definitivo. De igual manera, se desconoce el precio exacto para el público, que actualmente ronda los 350.000 pesos por la versión oficial.

Mientras tanto, la Selección Colombia continúa con su preparación para la recta final de la Eliminatoria rumbo a Estados Unidos 2026. El técnico Lorenzo convocó a 26 jugadores para los encuentros frente a Bolivia y Venezuela en septiembre.

Convocatoria Selección Colombia FCF

Sin embargo, una novedad marcó la jornada: Deiver Machado no podrá unirse a la concentración por lesión, siendo reemplazado por Álvaro Angulo, según informó la Federación en un comunicado oficial.