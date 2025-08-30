Selección Colombia anuncia su primera baja en la convocatoria para Bolivia y Venezuela

El defensor Deiver Machado, lateral izquierdo del Lens de Francia, quedó desafectado de la convocatoria de la Selección Colombia para los dos últimos partidos de las eliminatorias al Mundial de 2026, debido a una lesión, informó este sábado la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Según el reporte médico de su club, el jugador requiere seis semanas de recuperación, por lo que no estará disponible para los compromisos frente a Bolivia y Venezuela.

En su lugar, el director técnico Néstor Lorenzo llamó a Álvaro Angulo, defensor del Pumas UNAM de México, quien se unirá al grupo de 26 futbolistas anunciado previamente.

La Selección iniciará su concentración en Barranquilla este sábado y el jueves 4 de septiembre recibirá a Bolivia en el estadio Metropolitano. Posteriormente, el lunes 8 viajará a Maturín para enfrentar a Venezuela el martes 9.

Colombia ocupa la séptima posición en la tabla con 22 puntos y podría asegurar su clasificación al Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, si logra la victoria en casa ante Bolivia.