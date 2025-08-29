La reacción de Dayro Moreno a su convocatoria con Selección Colombia: “Es un honor volver”

El viernes, 29 de agosto de 2025, el técnico Néstor Lorenzo revolucionó la lista de convocados para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al incluir nombres nuevos y el regreso de una "vieja cara" muy esperada: Dayro Moreno, el delantero del Once Caldas vuelve a vestir la camiseta de la Selección Colombia después de nueve años de ausencia.

Con Colombia en la sexta posición de la tabla con 22 puntos y obligada a ganar sus próximos partidos contra Bolivia y Venezuela (el 4 y 9 de septiembre, respectivamente), la noticia de su convocatoria ha generado gran expectativa y emoción en el país.



Un regreso lleno de orgullo y gratitud

En diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, Dayro reaccionó a su llamado con la Selección. Se mostró muy agradecido y orgulloso, pues dijo que es algo que viene buscando hace mucho tiempo y por lo que ha trabajado.

Convocatoria de la Selección Colombia Foto: FCF

“La verdad que muy contento por esta convocatoria”, puntualizó mientras aterrizaba de un vuelo de Pasto, en el que todos lo aplaudieron y felicitaron tan pronto se publicó la lista de los 26 convocados.

En ese sentido, no dudó en agradecer a los que lo han apoyado y han hecho parte de su proceso hasta este momento. Envió un mensaje al cuerpo técnico del Once Caldas, a sus compañeros, directivos e hinchada de Manizales.

“Muy agradecido y gracias, Colombia, por esa confianza que me tienen. Para mí es un honor muy grande volver a ver la camiseta de mi país y la verdad que darlo todo, a darlo todo, que me caracteriza a mí, con humildad, sacrificio, trabajo”, añadió.



Así reaccionó Dayro Moreno a la convocatoria

Dayro relató la emotiva reacción al aterrizar y ser informado de su llamado y, así fue:

“Acabamos de aterrizar y con todo el grupo estábamos en la expectativa de la convocatoria y, apenas aterrizamos, pues esa sorpresa tan linda que me dieron. Aterrizar y todo un avión aplaudiendo la convocatoria mía es un orgullo muy grande”, aseveró.

¿Dayro Moreno en Selección Colombia? // Fotos: AFP/FCF

Para el delantero, ese reconocimiento es el resultado de su esfuerzo: “Eso se lo gana uno con el trabajo, con el sacrificio”, dijo.



Apoyo incondicional de la hinchada

La convocatoria de Dayro Moreno no fue una sorpresa para muchos, ya que su regreso era un clamor popular. Al respecto, mencionó que cuenta con una “hinchada de lujo” que abogó por él, incluyendo figuras como Faustino Asprilla, El Pibe Valderrama y René Higuita.

Enfatizó que su dedicación siempre ha estado ligada al anhelo de representar a Colombia. Insistió que por eso cada día trabaja y se “esmera” para vestir la camiseta de la Selección “con mucho orgullo”.

Con su regreso, Dayro Moreno también habló de las inevitables preguntas sobre su edad. Su mensaje fue contundente para aquellos que dudan o creen que “siempre es imposible”. “El que no juega nada, lo que juega es uno”, precisó.

“En mi carrera estoy pasando una cosa maravillosa. Lo dije un día en una entrevista con el respeto de los últimos tres años para acá, lo que he conseguido en mi carrera ha sido muy grande”, enfatizó Dayro en Blog Deportivo.