FIFA le da la bienvenida a Colombia al Mundial 2026

La casa de la Selección Colombia fue testigo de la clasificación del combinado nacional al Mundial 2026. La FIFA, a través de su cuenta en X, acompañada de una foto del futbolista Luis Díaz, le dio la bienvenida al equipo para el próximo torneo.

"¡Colombia ha clasificado para la #CopaMundialFIFA 26!", fue el mensaje que escribió la FIFA en la red social.

Con esta victoria contundente ante Bolivia, el equipo nacional alcanzó los 25 puntos, asegurando un cupo directo en la próxima cita mundialista que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El combinado nacional se une a las 48 selecciones que buscarán el título mundial el próximo año.

La Tricolor selló el regreso a la cita mundialista tras ocho años de ausencia, ya que no había logrado el cupo a Catar 2022.