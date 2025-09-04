Publicidad

Mejores memes que dejó la clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026

El ambiente de fiesta no solo se vivió en las gradas y en las calles, sino también en redes sociales, donde los memes se convirtieron en protagonistas de la jornada.

Selección Colombia
Selección Colombia
Foto: AFP - redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 09:04 p. m.

La Selección Colombia aseguró su cupo en la Copa Mundial de la Fifa 2026 tras golear 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo rompió una racha de seis partidos sin ganar y celebró la séptima clasificación a un Mundial en la historia del país.

El ambiente de fiesta no solo se vivió en las gradas y en las calles, sino también en redes sociales, donde los memes se convirtieron en protagonistas de la jornada. Los hinchas celebraron con humor la victoria, destacando la energía del grupo, la emoción por el regreso de James al gol y el aporte de figuras como Córdoba y Quintero. Además del anhelo d ever a Dayro Moreno jugar con la Tricolor.

En plataformas como X (antes Twitter) y Facebook, los usuarios compartieron imágenes de alegría por la clasificación. Entre los más comentados estuvieron los memes sobre el triunfo de la Selección Colombia; Dayro Moreno y cómo celebrarían los jugadores después en camerino.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia por la última fecha de Eliminatorias?

El próximo compromiso será el martes 9 de septiembre frente a Venezuela a las 6:30 de la tarde (hora Colombia), en la última fecha de las Eliminatorias. Aunque la Tricolor ya aseguró su presencia en la Copa del Mundo, el encuentro sigue siendo determinante en el panorama de la clasificación, pues la Vinotinto depende del resultado para mantener opciones de repechaje. Colombia, por su parte, buscará cerrar con broche de oro su campaña y demostrar que llega al Mundial con solidez.

