¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia por la última fecha de Eliminatorias?

La Selección Colombia vivió una noche histórica este jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde se clasificó al Mundial de la FIFA 2026 después de vencer 3-1 a Bolivia. Con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, la Tricolor selló el regreso a la cita mundialista tras ocho años de ausencia, ya que no había logrado el cupo a Catar 2022.

El triunfo significó mucho más que tres puntos. Muchos celebran y recuerdan cuando Néstor Lorenzo tomó el mando de la Selección en un momento de incertidumbre y hoy celebra la clasificación con una nómina que combina experiencia y juventud.



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

El próximo compromiso será el martes 9 de septiembre frente a Venezuela a las 6:30 de la tarde (hora Colombia), en la última fecha de las Eliminatorias. Aunque la Tricolor ya aseguró su presencia en la Copa del Mundo, el encuentro sigue siendo determinante en el panorama de la clasificación, pues la Vinotinto depende del resultado para mantener opciones de repechaje. Colombia, por su parte, buscará cerrar con broche de oro su campaña y demostrar que llega al Mundial con solidez.

Selección Colombia Foto: AFP

Con este logro, Colombia suma ya siete participaciones mundialistas en su historia. La primera fue en Chile 1962, seguida de su regreso en Italia 1990, donde se gestó la época dorada de la mano de Francisco Maturana.

También estuvo en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, pero debió esperar hasta el Mundial de Brasil 2014 para firmar su mejor actuación, al llegar a cuartos de final bajo la dirección de José Pékerman, con James Rodríguez como goleador y figura. La más reciente aparición fue en Rusia 2018, donde el equipo alcanzó los octavos de final.

Ahora, el reto para el equipo de Néstor Lorenzo será superar la hazaña de 2014 y consolidarse entre las mejores selecciones del planeta. La expectativa es alta, especialmente porque Colombia cuenta con una buena generación de futbolistas.