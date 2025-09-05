James y la imagen que arrugó el corazón de los hinchas tras clasificar al Mundial

Después de la clasificación de la Selección Colombia al Mundial del 2026 con la victoria 3-0 contra Bolivia, hubo una imagen de James Rodríguez que conmovió y arrugó el corazón a los hinchas de la tricolor.

Todo sucedió después del pitazo final, de las celebraciones y las lágrimas que hubo en el estadio Metropolitano de Barranquilla, cuando el 10 decidió regresar a la cancha.



James sentado en la mitad de la cancha

El capitán de la Selección Colombia decidió tomarse unos minutos, con los pies descalzos, para caminar y sentarse en toda la mitad de la cancha donde ha jugado 55 partidos oficiales de Eliminatorias Sudamericanas.

Allí, solo y contemplando el Metropolitano que había vibrado minutos antes con su golazo para el 1-0 parcial contra los bolivianos, generó miles de comentarios nostálgicos por parte de aficionados. Esto, porque en los últimos días se rumoró sobre la posibilidad de que este haya sido el último partido de James con Colombia en Barranquilla, pues ya tiene 34 años y podría cumplirse su ciclo tras el Mundial del 2026.

James Rodríguez se sentó en la mitad de la cancha por algunos minutos Foto: captura de video RR. SS.

Vale recordar que David Ospina reveló en rueda de prensa, antes de este compromiso, que esta conversación ya la había tenido con su excuñado, pero recalcó que tocaba pensar en la actualidad y en lo que entonces era la concentración para obtener la clasificación mundialista. Sin embargo, reconoció que en el fútbol era normal cumplir los ciclos y que venían jóvenes talentosos para la tricolor.

La imagen de James en la mitad de la cancha generó tanta repercusión que la propia Selección Colombia publicó un video especial con el 10 en diferentes momentos con la tricolor y el mensaje "lo lograste", pues el volante cucuteño jugará su tercer Mundial el próximo año tras haber brillado en Brasil 2014 y Rusia 2018.