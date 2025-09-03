¿Será el último partido de James y David Ospina con Colombia en la Eliminatoria? Ojo a la respuesta

El futuro de dos referentes históricos de la Selección Colombia empieza a ser tema de conversación en el entorno del combinado nacional, apropósito del último partido de Leonel Messi en Argentina. Tanto James Rodríguez como David Ospina, figuras que marcaron una época dorada para el fútbol colombiano, han dejado entrever la posibilidad de estar disputando sus últimos partidos en una Eliminatoria mundialista.

En la rueda de prensa antes de enfrentar a Bolivia por la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana, Ospina, el futbolista con más partidos oficiales en la historia de la Selección —129 presencias con la camiseta tricolor— confesó que no sabe si continuará en el proceso después de esta fase.

"No tengo la respuesta 100 %, puede ser, yo voy a disfrutar al máximo, lo más que pueda dar para la Selección", aseguró el actual arquero de Atlético Nacional, abriendo la puerta a un posible adiós, al menos en la Eliminatoria Sudamericana.

Vale recordar que David Ospina tiene 37 años y el último arquero en disputar un partido oficial con la mayor edad fue Faryd Mondragón en el Mundial de Brasil 2014 con 43 años y 3 días.



¿El último partido de James en Barranquilla?

Sobre James Rodríguez, la situación también es incierta. Ospina señaló que con el volante del León han hablado de muchos temas y, por su puesto, está incluido los ciclos que se cumplen como futbolista, algo normal en esta profesión.

"Hablamos de muchísimas cosas, tenemos mucha cercanía. Y pues tenemos que ser muy realistas. En muchas situaciones, hay ciclos que se van terminando, jugadores jóvenes que van llegando y eso hace parte de la vida, hace parte del crecimiento, entonces acá lo más importante es resaltar lo que James Rodríguez ha hecho por nuestro país siempre", añadió el experimentado arquero.

Ospina también elogió la carrera que ha realizado James y su rendimiento en reconocidos clubes del mundo, destacando su importancia no solo por lo futbolístico, sino también por lo humano.

“Con James hay una hermandad, venimos trabajando juntos desde hace mucho tiempo. La calidad de jugador que es, la calidad de persona y todo lo que ha hecho por nuestro país”, agregó.

Lo cierto es que, por ahora, los jugadores están enfocados en lograr la clasificación al Mundial de la Fifa 2026 ante Bolivia este jueves, 4 de septiembre, y, con el tiempo, se definirá si seguirán en los planes de la selección nacional.