Hinchas bolivianos viajaron cinco días por carretera para ver jugar su Selección en Barranquilla

La distancia no fue impedimento para Víctor Hugo y Josué, dos bolivianos que han acompañado a su equipo en diferentes fechas de las eliminatorias sudamericanas para el mundial 2026, quienes viajaron cinco días por carretera, desde Santa Cruz (Bolivia) hasta Barranquilla.

Cuentan que se trata de una “travesía boliviana” por un cupo en el mundial, misma competencia en la que no participan desde hace 30 años. El sueño, para ellos, debe materializarse así sea con un cupo de repechaje.

“Esto se llama la travesía. Consiste en acompañar a nuestra selección nacional donde juegue. Hemos estado en todos los escenarios que ha jugado Bolivia, en todo. Confiamos en que vamos a ver un buen resultado”, dijo Víctor Hugo.

Ellos aseguran que el equipo podrá sobreponerse a las altas temperaturas de Barranquilla, siendo que gran parte de los miembros del equipo provienen de ciudades con altas temperaturas.

“El 80% de los jugadores de la selección boliviana juega a un clima entre 30 y 35 grados centígrados, así que el calor no va a afectar particularmente. Sabemos que nuestros jugadores y nuestro cuerpo técnico tiene que poner un plus, una garra adicional porque estamos a poco de ir a un repechaje después de 30 años y es el sueño de todo boliviano”, contó Víctor.

Las cuentas las tienen claras, pues hasta un empate en el Metropolitano es una oportunidad de clasificación para ellos.

“Le faltan dos puntos en sí, porque está a un punto de Venezuela. Si Bolivia empata dos partidos y Venezuela pierde los dos partidos, estamos en repechaje”, cuenta Josué.