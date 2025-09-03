Técnico de Venezuela "arruinará" despedida de Messi en Argentina: "No vinimos a una fiesta"

El seleccionador de Venezuela, el argentino Fernando Batista, aseguró que intentará "arruinar" la fiesta que prepara Argentina para el partido del jueves en Buenos Aires por las Eliminatorias mundialistas, un duelo que podría marcar el último encuentro oficial de Lionel Messi con la Albiceleste como local.

"Vengo a arruinarlo (el festejo) en el buen sentido, nosotros nos estamos jugando la clasificación", dijo Batista este martes al canal ESPN.

Argentina y Venezuela se enfrentarán el jueves a las 20H30 (23H30 GMT) en el Monumental de Buenos Aires por la última ventana de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Norteamérica 2026, en el que probablemente sea el último partido oficial de Messi con los campeones del mundo en su país.

Lionel Messi con Argentina Foto: AFP

Por este motivo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que habrá shows musicales en la previa del partido y se espera un emotivo homenaje al ídolo por parte de las 85.000 personas que colmarán el estadio.

La Albiceleste ya está clasificada al Mundial de 2026 pero Venezuela, hoy en posición de repechaje, se juega la clasificación en esta doble fecha, que cerrará de local ante Colombia el martes en Maturín.

"Se los dije a los muchachos, nosotros no vinimos a una fiesta. Vinimos a jugar algo importante", señaló Batista.

En ese sentido, el DT de la Vinotinto destacó que la contundencia será vital: "Contra esta clase de selecciones no podés fallar en las oportunidades que tenés; por ahí no vas a tener 10 oportunidades, pero podés tener tres o cuatro, y ahí es donde tenés que estar preciso", señaló.