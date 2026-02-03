Descubren a empresa industrial en Medellín que hizo robo de gas natural por $450 millones 

En Medellín fue descubierta una empresa que tenía conexiones ilegales por donde se apropiaron de casi 150.000 metros cúbicos de gas natural, avaluados en cerca de 450 millones de pesos. En el lugar se encontró un talud desestabilizado que ponía en riesgo a la empresa y sus empleados.

Autoridades en Medellín hallaron un presunto caso de defraudación de fluidos en el corregimiento de San Cristóbal, en donde una empresa industrial tenía una conexión ilegal de gas según se determinó en una inspección técnica, hecho que fue puesto a conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Según pudo conocer Blu Radio, el personal técnico que llegó hasta el lugar logró identificar una conexión clandestina y, al indagar más, se estableció que la irregularidad estaba siendo cometida por una empresa que tenía un servicio, pero parte de la operación funcionaba con este proceso ilegal.

Durante el procedimiento de control rutinario se detectó que las conexiones ilegales no cumplían con la normativa técnica, por lo que se podrían registrar fugas o accidentes en la zona, puesto que también había una desestabilización y socavación de un talud cercano a una quebrada que pasa por el sitio donde está ubicada la empresa.



Las anomalías, tanto dentro como fuera del inmueble, podrían generar un riesgo de colapso estructural. Sin embargo, hay otra situación que agrava los hallazgos de las autoridades y es que se comprobó que la conexión generó un volumen no facturado de 150.000 metros cúbicos de gas natural que equivale a cerca de 450 millones de pesos.

El reporte conocido por Blu Radio deja en evidencia que lo descubierto no solo es una delito, sino que representa un riesgo grave para los empleados de la empresa y, por ende, la integridad de la red de gas, por lo que se adelantarán las investigaciones correspondientes para establecer las responsabilidades y aplicar las sanciones estipuladas.