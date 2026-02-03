En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
'Pipe Tuluá'
Iván Cepeda
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Descubren a empresa industrial en Medellín que hizo robo de gas natural por $450 millones 

Descubren a empresa industrial en Medellín que hizo robo de gas natural por $450 millones 

Esta empresa, ubicada en el Corregimiento de San Cristóbal, se apropió de 150.000 metros cúbicos de gas natural.

Publicidad

Publicidad

Publicidad