Fuga en cilindro de gas habría generado incendio que consumió siete casas de madera en Barranquilla

Ropa y elementos para poder reconstruir sus casas y tener dónde dormir, son las cosas que piden con más urgencia las siete familias que resultaron damnificadas tras el voraz incendio registrado la noche del domingo en un sector conocido como Villa Caracas, en el barrio El Bosque, suroccidente de Barranquilla.

Entre 20 y 30 personas vivían en estas humildes casas, cuyas paredes eran de madera y sus techos de zinc, las cuales en tan solo media hora quedaron envueltas en llamas, hasta ser convertidas en cenizas, con todo lo que las familias tenían dentro.

Los damnificados apenas pudieron poner a salvo sus vidas y la ropa que tenían puesta. Seis máquinas del cuerpo de Bomberos de la ciudad fueron necesarias para controlar el fuego que se extendió con facilidad y que, de acuerdo con Edwin Pacheco, comandante del equipo de socorro, se habría generado por una fuga de gas propano.

"Las familias quedaron desprotegidas. No tenemos reporte de personas lesionadas por el incendio, pero lamentamos mucho esta situación. Según la información que me da uno de los oficiales de bombero, la comunidad le manifestó que había habido una pequeña fuga de gas propano en los cilindros que ellos utilizan para cocinar, y eso ocasionó la conflagración", expresó el comandante del cuerpo de Bomberos.



Los afectados pasaron la noche a la intemperie, sin un sitio en el que dormir. Por ello, insisten en el llamado a las autoridades para que los ayuden.

"Cuando quisimos ver toda la comunidad comenzamos a movernos para echar agua, pero el agua se fue en ese momento y no conseguíamos. Sacamos agua de algunas casas, pero cuando quisimos ver ya todo estaba rodeado por el fuego y no pudimos hacer nada, hasta que llegaron los bomberos. Quedamos sin nada, se nos perdió todo, menos la ropa que teníamos puesta. Necesitamos ayudas", indicó Yulieth Tapia, una de la afectadas que indicó que entre todos buscaron apagar el fuego por sus medios, pero no pudieron.

Este lunes se espera la llegada de funcionarios de la oficina de gestión del riesgo y desastre del Distrito para establecer el censo de los damnificados.