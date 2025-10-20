En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Reportan fuerte incendio en el colegio Don Bosco en Bogotá: esto se sabe

Reportan fuerte incendio en el colegio Don Bosco en Bogotá: esto se sabe

A la zona llegaron miembros del cuerpo de Bomberos de Bogotá a controlar la situación que preocupó a los residentes de esta zona de la capital del país.

Incendio en colegio Don Bosco.jpg
Incendio en colegio Don Bosco //
Foto: Bomberos de Bogotá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

Sobres las 3:45 de la tarde de este lunes, 20 de octubre, el cuerpo de Bomberos de Bogotá llegó hasta el colegio Don Bosco en la capital del país, ubicado en la Calle 26 con Carrera 69, a controlar un fuerte incendio que se generó en el interior de una bodega de esta institución.

"Controlamos un incendio estructural en una bodega, al interior del Instituto Don Bosco, en la Calle 26 con Carrera 69. No se reportan personas lesionadas", informaron desde el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, a través de su cuenta de X.

En videos compartidos en redes sociales, se pudo ver la fuerte ola de humo que salió desde la institución y las fuerte llamas en el interior de la misma. La situación alertó a todos los vecinos del sector que, de inmediato, reportaron lo que estaba sucediendo a las autoridades, quienes respondieron rápidamente a la emergencia.

Asimismo, imágenes compartidas por el cuerpo de Bomberos de Bogotá mostraron la fuerte situación que se dio el interior de esta institución y fuerte nube de humo que opacó la zona.

Por fortuna, por ahora, solo se reportan daños materiales en la zona y ningún herido.

Incendio en colegio Don Bosco (1).jpg
Incendio en colegio Don Bosco //
Foto: Bomberos de Bogotá

