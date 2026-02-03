En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
'Pipe Tuluá'
Iván Cepeda
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturado en Puerto Wilches alias ‘Sombra’, presunto cabecilla del Clan del Golfo

Capturado en Puerto Wilches alias ‘Sombra’, presunto cabecilla del Clan del Golfo

El hombre estaría vinculado con el accionar de este grupo armado en la región del Magdalena Medio.

Captura Puerto Wilches.jpg
Alias 'Sombra', capturado por la Policía del Magdalena Medio.
// Suministrada Policía del Magdalena Medio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad