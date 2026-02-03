Capturado en Puerto Wilches alias ‘Sombra’, presunto cabecilla del Clan del Golfo

La Policía del Magdalena Medio puso fin a la carrera criminal de más de tres décadas de un hombre que se había convertido en el arquitecto del crecimiento ilegal en el departamento de Santander. Bajo el nombre operativo de “Guardián del Magdalena”, las autoridades lograron la captura en el municipio de Puerto Wilches de alias ‘Sombra’, señalado como el principal cabecilla urbano del Clan del Golfo en esta zona del país.

No se trata de una captura más en el tablero del conflicto. Alias ‘Sombra’ es descrito por los organismos de inteligencia como un veterano de la guerra, cuya trayectoria en estructuras armadas ilegales se remonta a 35 años atrás. Su experiencia no era solo operativa, sino logística: bajo su mando, la subestructura ‘Edgar Madrid Benjumea’ experimentó un crecimiento agresivo, logrando incrementar su pie de fuerza criminal en un 22,7%. Este aumento no fue fortuito; las investigaciones apuntan a que ‘Sombra’ era el encargado de articular las redes criminales, coordinar el reclutamiento de nuevos integrantes y, fundamentalmente, asegurar el flujo de caja a través del control de rentas ilícitas.

La detención se produjo en cumplimiento de una orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado. Para los habitantes del Magdalena Medio, este resultado operativo significa un respiro frente a la presión que ejercía este cabecilla sobre el tejido social de Puerto Wilches. La caída de este hombre no solo desestabiliza la cadena de mando de la organización, sino que corta el puente entre los mandos centrales y las operaciones urbanas que mantenían en vilo a los comerciantes y comunidades de la región.

Con este movimiento, la Policía busca fracturar el componente logístico de la subestructura, debilitando su capacidad de reacción y control territorial. Mientras el capturado es puesto a disposición de la justicia, las autoridades han hecho un llamado a la comunidad para que la denuncia ciudadana se convierta en el blindaje definitivo contra el regreso de estas figuras criminales a las calles.



Este operativo se une a otro desarrollado por las autoridades en el corregimiento El Tigre, municipio de Yondó, donde se logró la captura en flagrancia de alias ‘Steven’ (cabecilla de zona), alias ‘Tortugo’ (informante), y ‘Maryuris’, por el delito fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o explosivos. Según la Policía del Magdalena Medio, estos sujetos también estarían relacionados con el Clan del Golfo.