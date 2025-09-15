Fuerte vendaval en Puerto Wilches, Santander, dejó varias viviendas destechadas

Un fuerte vendaval registrado el fin de semana en el municipio de Puerto Wilches dejó como saldo varias viviendas destechadas y la caída de árboles en distintos sectores. Ante la situación, el alcalde José Elías Muñoz Pérez, en compañía del Comité Municipal de Gestión del Riesgo, adelantó un censo para identificar a las familias afectadas y coordinar la entrega de ayudas humanitarias.

“La Administración Municipal y el alcalde como presidente del Comité de Gestión del Riesgo, entregó ayudas a las familias afectadas con el fin de brindarles respaldo en este momento difícil y mitigar en parte sus pérdidas”, señaló el mandatario local. Campesinos de la zona rural también reportaron daños en sus viviendas debido a la intensidad de los vientos.

Fuerte vendaval provocó varias emergencias en Puerto Wilches, Santander. Autoridades reportan varias viviendas afectadas, redes eléctricas y árboles caídos. "Estamos realizando un censo de daños", informaron desde la Alcaldía #MañanasBlu pic.twitter.com/Q4L4VYjtkk — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 15, 2025

La emergencia se suma a la difícil temporada de lluvias que atraviesa el departamento de Santander, la cual ha dejado un saldo trágico de siete personas fallecidas y graves afectaciones en viviendas, vías, acueductos y cultivos.

Según el balance entregado por Eduard Sánchez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, cinco de las víctimas murieron entre los municipios de El Palmar y Galán cuando la camioneta en la que viajaban fue arrastrada por la corriente de una quebrada. Otra persona perdió la vida en Encino, tras el desprendimiento de una roca que impactó un bus en la vía nacional, y la séptima víctima se registró en Matanza, donde un rayo acabó con la vida de un habitante del corregimiento Santa Cruz de la Colina.

En materia de daños materiales, el reporte departamental señala la destrucción de 12 viviendas y 1.623 averiadas, además de afectaciones en 10 acueductos, nueve puentes y ocho instituciones educativas. En el sector agrícola, las lluvias han impactado más de 1.250 hectáreas de cultivos.