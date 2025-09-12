Derrumbe de vía al Llano: trabajos en corredor alterno se retrasaron por lluvias

En medio de la emergencia por el derrumbe de la vía al Llano, puntualmente sobre el K18+600 en el municipio de Chipaque, Cundinamarca, el concesionario Coviandina aseguró que las obras para rehabilitar el corredor antiguo se retrasaron por lluvias que se dieron en horas de la mañana de este viernes 12 de septiembre.

De acuerdo con el organismo, tan pronto mejoraron las condiciones climáticas, se reactivaron las labores para autorizar el paso por el tramo, el cual se encuentra entre el K18+340 y el K18+980 (cerca de 600 metros de vía antigua). Según manifiestan las autoridades, los trabajos sobre el corredor continuarán realizándose las 24 horas, tal y como iniciaron desde el pasado miércoles en la mañana.

Hay que recordar que desde Coviandina estimaron que las obras se darían en un plazo de 72 horas. Por lo mismo, se esperaría que,undin en un principio, el corredor antiguo esté listo para la jornada del sábado 13 de septiembre, justo cuando ya se cumple casi una semana desde que se cerró la vía principal.

Se complica derrumbe de la vía al Llano: corredor seguirá cerrado y podría extenderse varios días Foto: suministrada

Las autoridades aseguran que, tan pronto finalicen las labores de adecuación, se tiene planteado permitir el tránsito permanente de todo tipo de vehículos mediante pasos alternos las 24 horas. Lo anterior hasta que la vía al Llano esté completamente lista para su uso.

Para este corredor, el concesionario suspendió las obras tras un pedido de la Alcaldía de Chipaque y diferentes autoridades ante el inminente riesgo que significaba realizarlas. Dentro de los argumentos, se expuso que la remoción del lodo podría complicar las condiciones de terrenos y de habitantes aledaños al sector afectado.

“Por el continuo movimiento y desplazamiento de material que ha afectado varias viviendas en la parte alta, así como la vía veredal, la alcaldesa y demás autoridades participantes, solicitaron la suspensión de los trabajos de remoción sobre la vía nacional, hasta tanto, no se tenga un diagnóstico claro de la situación desde el punto de vista geológico y geotécnico que permita definir las obras que deberán ejecutarse”, aseguró el comunicado del concesionario.