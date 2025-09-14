Antioquia se prepara para la segunda temporada de lluvias: reforzaron con $15.000 millones

Durante un lapso actual denominado de transición, las autoridades en Antioquia se preparan para lo que será la segunda temporada de lluvias en el departamento, fenómenos que en lo corrido del año han dejado 15.238 familias damnificadas en 564 eventos.

En un reciente Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, diferentes entidades expusieron las capacidades y labores que desarrollarán en las próximas semanas para prevenir cualquier situación por cuenta del incremento de las precipitaciones en los 125 municipios.

El director del Dagran, Carlos Ríos, explicó que desde la entidad departamental cuentan con un fortalecimiento de 15.000 millones de pesos en el Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres para asistir cualquier novedad.

De igual manera, en materia preventiva ya hay contratos por 3.000 millones de pesos en maquinaria amarilla y otros recursos más en ayudas humanitarias, cubiertas, y en general, el fortalecimiento de los instrumentos y apropiación en las comunidades del Sistema de Alerta y Monitoreo con el que cuenta el departamento.

"Si tenemos alguna emergencia, tenemos todas las capacidades adaptadas con nuestro contrato de logística y, por supuesto, es muy importante, entonces, que todos estemos debidamente comunicados para cuidar lo crucial de todos, la vida. Cualquier alerta, cualquier factor diferencial que ustedes vean en su territorio, es fundamental que nos lo comuniquen de manera oportuna", dijo Ríos.

Entre algunas de las medidas de prevención entregadas por Ríos de cara al aumento de lluvias que se prevén para el mes de octubre están el aseguramiento de techos y la identificación de filtraciones; vigilar constantemente los niveles de ríos y quebradas cercanas; reportar de inmediato a las autoridades competentes cualquier novedad; y evitar realizar actividades de turismo en ríos o quebradas durante la temporada.