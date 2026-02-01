En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Destruyeron explosivos instalados por el Clan del Golfo en finca y kiosco de zona rural de Briceño

Destruyeron explosivos instalados por el Clan del Golfo en finca y kiosco de zona rural de Briceño

Los artefactos fueron identificados en medio de labores del Ejército para retomar el control de zonas afectadas por desplazamientos masivos.

