Destruyeron explosivos instalados por el Clan del Golfo en finca y kiosco de zona rural de Briceño

Aunque las autoridades en Antioquia anunciaron hace algunos días el retorno a sus hogares de la mayor parte de familias desplazadas por la violencia en el municipio de Briceño, la presencia de artefactos explosivos en zonas rurales del territorio sigue generando temor entre los habitantes.

Por eso, la identificación y desactivación de estos elementos es una de las principales labores en las que avanza la fuerza pública en medio de sus acciones para consolidar esta zona del Norte de Antioquia donde persiste el riesgo de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

En medio de estas acciones, en las últimas horas Tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 de la Cuarta Brigada destruyeron dos artefactos explosivos que habrían sido instalados por el Clan del Golfo en las veredas El Pescado y La América.

Según el sargento segundo Diego Alarcón, orgánico de este Batallón, las cargas explosivas representaban un serio riesgo para las tropas y la población civil pues estaban ubicadas en zonas de tránsito habitual como las inmediaciones de un finca y un kiosco o caseta comunal.



"En su acción terrorista ponen en riesgo la integridad y vida de la población civil. Gracias a nuestro personal experto en explosivos, se logra la destrucción de estos dos artefactos sin generar afectaciones secundarias", destacó el militar.

Desde el Ejército destacaron que continúan desplegadas en esta y otras zonas de la subregión operaciones militares para garantizar el orden público en medio de las disputas que persisten por parte de grupos armados por el control territorial y las rentas derivadas de la minería y cultivos ilícitos, así como la extorsión.