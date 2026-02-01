Tras acuerdo, suspendieron cierre en vía al Suroeste de Antioquia sobre el sector Las Areneras

Un encuentro entre los 23 alcaldes del Suroeste del departamento, la Agencia Nacional de Infraestructura, Covipacífico y la Secretaría de Infraestructura de Antioquia terminó dando por terminada, de momento, la polémica que envolvía un cierre vial que comenzaría este mes en el sector Areneras de la vía 4G Pacífico 1, que conecta a Medellín con el Suroccidente del país.

Según indicó el secretario de Infraestructura Horario Gallón, desde un inicio plantearon un no rotundo hacia ese cierre que se realizarán por 12 meses cinco horas diarias de manera diurna, entre 8:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde, por las afectaciones al turismo y al transporte, esto por lo menos hasta que se terminen los trabajos del repecho para tener el tránsito bidireccional y no tener pare y siga, que en algunos momentos está hasta de tres horas.

"Que terminen el repecho, segundo, que están analizando que los cierres sean nocturnos, que tengamos otro método constructivo para que los cierres no sean tan rígidos, tan estrictos y no acaben con la economía del Suroeste que está siendo muy afectada ya hace cinco o seis años por las dificultades de esta vía y especialmente de los trabajos en esta concesión", declaró Gallón.

Así las cosas, por ahora no habrá cierre a la altura del municipio de Amagá, pese a que la concesión ya contaba con la Resolución 0148 del Invías, que daba el aval para el cierre temporal del tramo comprendido entre los puntos PR83+300 y PR86+000.



Con base en ello, incluso, mandatarios de la region habían planteado acciones judiciales para frenar estos cierres. El alcalde de Amagá, Wilser Molina, explicó que solicitarían ante los jueces de la República una medida cautelar, en representación de los 400.000 habitantes impactados de esta subregión. Aunque de momento no fue necesario, Molina insistió en que no permitirán esta medida tampoco en el futuro.

"Van a seguir trabajando en el sector La Sinifaná, en el repecho, hasta tener habilitada totalmente esta vía en este sector y posteriormente nos vamos a reunir para seguir analizando el horario que espero sea nocturno porque no vamos a permitir el cierre diurno en el sector Las Areneras", dijo el alcalde.

La decisión se conoce en medio de la falta de consenso entre el Comité Cívico y los alcaldes, quienes habían expresado su preocupación por las condiciones en las que se pretendía ejecutar el cierre, al considerar que podría afectar la economía local.

Inicialmente, las obras estaban programadas para iniciar el 21 de enero, luego pasaron al 27 del mismo mes, en medio del descontento de los mandatarios municipales, quienes manifestaron que no existían garantías suficientes para mitigar el impacto sobre los habitantes de la zona y de hecho hubo una manifestación pacífica allí el lunes, para expresar su inconformidad.

Desde el sector del transporte de pasajeros también se advirtió sobre el impacto del cierre, teniendo en cuenta que por este corredor se movilizan diariamente más de 7.000 personas y que se trata de una de las zonas más visitadas por turistas.