Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tras acuerdo, suspendieron cierre en vía al Suroeste de Antioquia sobre el sector Las Areneras

Tras acuerdo, suspendieron cierre en vía al Suroeste de Antioquia sobre el sector Las Areneras

Alcaldades de la zona habían anunciado que acudirían a acciones legales para evitar los cierres por cinco horas diarias para obras en el corredor, que ya tenían aval de Invías.

