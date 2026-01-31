En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Puerto Antioquia recibió el aval faltante del Ministerio de Transporte para operar

Puerto Antioquia recibió el aval faltante del Ministerio de Transporte para operar

Con esta notificación se espera que en los próximos días se conozca la fecha definitiva para el inicio de actividades comerciales en esta megaobra.

