Puerto Antioquia recibió el aval faltante del Ministerio de Transporte para operar

Pocos días después de finalizar con éxito labores de prueba, Puerto Antioquia recibió una de las notificaciones más relevantes para su historia y entrada en operación como epicentro del comercio marítimo en el Urabá antioqueño.

Se trata de la resolución firmada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, mediante la cual se declara la habilitación para comercio exterior del terminal de servicio público en el municipio de Turbo.

A través de un comunicado, Alejandro Costa Posada, CEO de Puerto Antioquia, y la Junta Directiva de la sociedad portuaria expresaron un reconocimiento especial al compromiso y rigor técnico con los que el Gobierno nacional asumió esta etapa final clave para la megaobra que espera movilizar 7 millones de toneladas de carga al año durante su primera fase de actividades.

El Ministerio de Transporte firmó la Resolución No. 20263040003075 con la que se declara la habilitación para comercio exterior de Puerto Antioquia. Con este último aval solo resta conocer la fecha para el inicio de operaciones en esta megaobra del Urabá antioqueño #VocesySonidos pic.twitter.com/ni0yVRVMxH — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 31, 2026

Con esta habilitación, destacaron desde Puerto Antioquia, ya están todos los permisos requeridos por el Estado colombiano para operar, tras haber superado también satisfactoriamente las respectivas pruebas de seguridad y control.



Se espera que tras la notificación del Ministerio se defina la fecha definitiva para el inicio de operaciones en este lugar que inicialmente se había pactado para el pasado 1 de noviembre de 2025.