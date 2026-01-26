Culminó con éxito la salida del cuarto buque de prueba en Puerto Antioquia

Un nuevo hito se cumplió en el proyecto Puerto Antioquia que está cada vez más cerca de entrar en operación en la subregión de Urabá.

A 20 días de haber iniciado ensayos operativos para validar procesos de atraque, cargue, descargue y seguridad, el operador de la infraestructura informó que estos ejercicios culminaron con éxito tras la salida del cuarto buque de prueba.

Durante las acciones se han evaluado y puesto a prueba de manera integral todos los sistemas requeridos para garantizar una operación segura, eficiente y alineada con la normativa vigente en este puerto que se espera pueda movilizar alrededor de 7 millones de toneladas de carga al año en su fase inicial.

En el megaproyecto son esperados los permisos por parte del Ministerio de Transporte para el inicio de labores comerciales. Estos consisten en asuntos como el aval para el uso del espacio marítimo, la aprobación del reglamento de condiciones técnicas de operación, así como conceptos técnicos favorables de la Dirección General Marítima y de la Superintendencia de Puertos y Transporte.



Se espera que Puerto Antioquia movilice una porción significativa del comercio exterior colombiano, equivalente a aproximadamente el 10 % del valor total de exportaciones e importaciones del país, especialmente de productos como café, banano, oro y frutas frescas.

Sus principales destinos y orígenes comerciales serán Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Ecuador y otros mercados de Europa y Centroamérica.