En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Culminó con éxito la salida del cuarto buque de prueba en Puerto Antioquia

Culminó con éxito la salida del cuarto buque de prueba en Puerto Antioquia

El megaproyecto se encuentra a la espera de permisos del Ministerio de Transporte para iniciar operaciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad