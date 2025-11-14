Le sale competencia a Puerto Antioquia: el departamento ahora tendrá cinco embarcaderos

Uno de los departamentos de Colombia con mayor número de puertos es Antioquia, pues actualmente cuenta con cuatro; sin embargo, dentro de poco se sumará otro para un total de cinco.

Los principales embarcaderos están ubicados en la zona del Golfo de Urabá y son Puerto Antioquia, Puerto Pisisi, Puerto Bahía Colombia y Puerto Darién, algunos de ellos se encuentran en proceso de desarrollo o expansión en los municipios de Turbo, Necoclí y otras áreas de la región.

No obstante, un nuevo proyecto ya está en curso y podría transformar a Bogotá como el eje estratégico para la logística, la industria y la transición energética en el Caribe Colombiano.



¿Cuál es el quinto puerto que tendrá Antioquia?

La iniciativa tendrá el nombre de Puerto Progreso y se ubicará en el Urabá antioqueño. El anuncio fue hecho por Andrés Felipe Bustos, representante de Proyectos Logística y Comercio (Zomac) y quien antes era el gerente de Puerto Antioquia.

De acuerdo con Bustos, el proyecto fue diseñado para aprovechar las condiciones geográficas de la región, pues Urabá está a unos 350 kilómetros más cerca de las principales zonas productivas del país, las cuales generan el 70% del PIB y a 12 horas de navegación del Canal de Panamá.



Además, la profundidad de la zona supera los 17 metros, lo que permite el atraque de grandes embarcaciones; y una de las grandes ventajas es que el sector sufre menos el impacto de fenómenos naturales como el de los huracanes.

El objetivo de Puerto Progreso será una terminal multipropósito con enfoque en la transición energética, es decir, de líquidos para hidrocarburos, gas natural, gas licuado y biocombustibles.

Entre los planes también se contempla una infraestructura para procesar y refinar aceites vegetales, “especialmente derivados de la palma, con posibilidad de producir mezclas y biocombustibles, incluso con hidrógeno para uso marítimo”, manifestó Andrés Felipe Bustos.

Foto: Proyecciones Zomac.

La terminal ubicada en la vereda Nueva Unión, cerca de Nueva Colonia, será un temido competidor económico para Puerto Antioquia.



¿Qué sucederá con las comunidades locales?

Bustos afirmó que ya han iniciado conversaciones con las comunidades aledañas para implementar un modelo de alianza “público-popular-privada”, de modo que los habitantes puedan participar con acciones en el proyecto. Además, se prevé una consulta previa para el licenciamiento ambiental.

Adicionalmente, el nuevo puerto proyecta una plataforma de 1.200 metros de largo por 450 metros de ancho, con un muelle de 3.300 metros, y unas 15 hectáreas en tierra firme. Su capacidad estimada es de 18 millones de toneladas de carga al año. Por lo cual, el representante de Zomac manifestó que el desarrollo del embarcadero podría generar más de 20.000 empleos directos e indirectos.



Etapas de Puerto Progreso

El puerto se llevará a cabo por fases, dependiendo de la demanda. La inversión estimada será de 1.300 a 2.800 millones de dólares. Según Bustos, “ya están en curso los estudios de mercado y un plan maestro, contratados con firmas consultoras”.

Actualmente, el proyecto está en trámites de concesión y licenciamiento ambiental, lo cual es necesario para avanzar hacia la materialización y la consulta con las comunidades aledañas.

