Pacífico  / Puerto Antioquia realiza este miércoles pruebas operativas con buque portacontenedores

Puerto Antioquia realiza este miércoles pruebas operativas con buque portacontenedores

Según destacaron los expertos, este es un paso fundamental para su entrada en operación en 2026.

