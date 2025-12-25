Puerto Antioquia realiza este miércoles pruebas operativas con buque portacontenedores

Como parte del proceso de alistamiento para la puesta en marcha de sus operaciones portuarias en 2026, Puerto Antioquia anunció que realizará este 24 de diciembre un ejercicio operativo controlado, que consistirá en la movilización de contenedores vacíos de prueba, con el fin de validar los procedimientos logísticos, técnicos, de seguridad y de coordinación interinstitucional previos al inicio formal de actividades.

Según indicaron, esta operación no implica el embarque de carga de exportación ni el descargue de mercancías, por lo que no debe considerarse como un inicio de operaciones comerciales de manera formal, porque justamente las pruebas estarán limitadas a operaciones marítimas y movimientos internos de unidades vacías.

Durante la jornada, un buque portacontenedores de línea, operado por la naviera CMA CGM, arribará al muelle de Puerto Antioquia para ejecutar las maniobras previstas.

Una vez atracado, se realizará el descargue de los contenedores, su almacenamiento temporal en el patio de la terminal durante el ejercicio y su posterior cargue nuevamente al mismo buque, que retornará a su punto de origen al finalizar la jornada.



Además, las maniobras de atraque y zarpe contarán con la asistencia de dos pilotos prácticos y dos remolcadores, así como con personal operativo que según la dirección de la entidad está “enrolado, capacitado y provisto de los elementos de protección personal requeridos”.

El ejercicio se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, con una duración aproximada de ocho (8) horas, y permitirá evaluar los procesos internos de cargue y descargue de contenedores, seguridad industrial, comunicaciones operativas, protocolos de protección y atención en muelle, bajo condiciones controladas.

Según reveló la empresa portuaria, este ejercicio operativo es un paso fundamental para la transición de Puerto Antioquia hacia su fase operativa, y se llevará a cabo con el aval de la Dirección General Marítima (DIMAR) y otras autoridades.