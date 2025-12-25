Puerto Antioquia cumplió pruebas clave para su entrada en operación en 2026 con llegada de buque

Imágenes que circulan en redes sociales generaron esperanza en el Urabá antioqueño, pues se observa que un buque portacontenedores de línea arribó al muelle de Puerto Antioquia, como parte de las pruebas que realizó durante ocho horas este 24 de diciembre, las cuales consistieron en la movilización de contenedores vacíos de prueba.

Según voceros del proyecto, con el fin de validar los procedimientos logísticos, técnicos, de seguridad y de coordinación interinstitucional previos al inicio formal de actividades, que se espera sea en el primer semestre de 2026.

Una vez atracado, se realizó el descargue de los contenedores, su almacenamiento temporal en el patio de la terminal durante el ejercicio y su posterior cargue nuevamente al mismo buque, que retornó a su punto de origen al finalizar la jornada.

Según indicaron desde el proyecto, esta operación no implicó el embarque de carga de exportación ni el descargue de mercancías, por lo que no fue considerada como un inicio de operaciones comerciales de manera formal.



Además, las maniobras de atraque y zarpe contaron con la asistencia de dos pilotos prácticos y dos remolcadores, así como con personal operativo que, según la dirección de la entidad, estaba “enrolado, capacitado y provisto de los elementos de protección personal requeridos”.

Como parte de los preparativos para la puesta en marcha de esta megaobra, el ejercicio permitió evaluar los procesos internos de cargue y descargue de contenedores, seguridad industrial, comunicaciones operativas, protocolos de protección y atención en muelle, bajo condiciones controladas.

Según reveló la empresa portuaria, este ejercicio operativo fue un paso fundamental para la transición de Puerto Antioquia hacia su fase operativa y se llevó a cabo con el aval de la Dirección General Marítima (DIMAR) y otras autoridades.