Navidad
Caso Epstein
H3N2
Recargo nocturno

Puerto Antioquia cumplió pruebas clave para su entrada en operación en 2026 con llegada de buque

Puerto Antioquia cumplió pruebas clave para su entrada en operación en 2026 con llegada de buque

Según la empresa portuaria, este ejercicio operativo es un paso fundamental para la transición hacia su fase operativa, y se llevó a cabo con el aval de la Dirección General Marítima (DIMAR).

