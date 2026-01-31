Cayó en el sur del país uno de los más buscados por delitos sexuales en Antioquia

Como parte de los operativos permanentes contra los delitos sexuales, en las últimas horas la Policía Nacional en el Tolima confirmó la captura de Diego Alejandro Pérez Ramírez, ciudadano que figuraba en el cartel de los más buscados del departamento de Antioquia por delitos cometidos contra niñas y mujeres.

El procedimiento fue adelantado por unidades adscritas a la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y de Inteligencia de la Estación de Policía del municipio de Rovira, como resultado de labores de inteligencia e investigación judicial.

De acuerdo con la información oficial, Diego Alejandro Pérez Ramírez, de 29 años de edad, presentaba una orden de captura vigente expedida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Betania, Antioquia, por el delito de acto sexual violento agravado.

El nombre del capturado aparece en el cartel de los más buscados de Antioquia, estrategia mediante la cual las autoridades ofrecen recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de personas señaladas por delitos sexuales, feminicidio y otras conductas violentas contra niños, niñas y mujeres.



"Este resultado es producto del trabajo articulado de inteligencia e investigación criminal. El capturado ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y será un juez de control de garantías quien defina su situación jurídica", afirmó el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del departamento de Policía Tolima.

Tras el procedimiento, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 124 Unidad de Género de Medellín, entidad que adelanta el proceso judicial correspondiente. Actualmente, se encuentra siendo presentado ante un juez de control de garantías mediante audiencia virtual, instancia en la que se definirá su situación jurídica.

Según los registros oficiales, el capturado presenta anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y lesiones personales.