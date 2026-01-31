En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Juez federal ordena que niño de 5 años y su padre sean liberados del centro de inmigración

Juez federal ordena que niño de 5 años y su padre sean liberados del centro de inmigración

El fallo del juez Fred Biery exige la liberación del niño ecuatoriano y de su padre antes del martes en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dille, de acuerdo con el periódico Express-News .

liam conejo ramos.jpg
Ordena que niño de 5 años de edad y su padre sean liberados.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 31 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad