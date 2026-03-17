Luis Javier Suárez, bajo la mirada de Yepes: 17 de marzo de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 17 de marzo de 2026:
- Bernd Schuster se refirió al colombiano Luis Díaz y lo propuso como refuerzo para un renovado Real Madrid.
- Neymar reaccionó tras quedar fuera de la convocatoria de la Selección de Brasil para los partidos ante Croacia y Francia a finales de marzo.
- Mario Alberto Yepes se refirió a la actualidad del delantero colombiano Luis Javier Suárez.
- Millonarios recibe a Atlético Nacional hoy a las 8:30 p. m. en El Campín por la Liga BetPlay.
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