Luis Javier Suárez, bajo la mirada de Yepes: 17 de marzo de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 17 de marzo de 2026:



Bernd Schuster se refirió al colombiano Luis Díaz y lo propuso como refuerzo para un renovado Real Madrid.

y lo propuso como refuerzo para un renovado Real Madrid. Neymar reaccionó tras quedar fuera de la convocatoria de la Selección de Brasil para los partidos ante Croacia y Francia a finales de marzo.

de la Selección de Brasil para los partidos ante Croacia y Francia a finales de marzo. Mario Alberto Yepes se refirió a la actualidad del delantero colombiano Luis Javier Suárez.

del delantero colombiano Luis Javier Suárez. Millonarios recibe a Atlético Nacional hoy a las 8:30 p. m. en El Campín por la Liga BetPlay.

Escuche el programa completo aquí: