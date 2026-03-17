Empleados de Hospital en Cartagena denuncian retraso en pago de 4 meses

Dos días de protestas completan los empleados del Nuevo Hospital Bocagrande, en la ciudad de Cartagena, quienes denuncian que desde hace cuatro meses no reciben salarios.

Esmilda Rocha, una auxiliar de enfermería que hace 16 años trabaja en este centro hospitalario de mediana y alta complejidad, aseguró que la situación es crítica para más de 200 enfermeros, camilleros y empleados administrativos, quienes hoy se encuentran desesperados por las múltiples deudas y que, incluso, ya no cuentan con recursos para ir a trabajar.

“Lastimosamente tenemos tres meses, bueno, casi cuatro meses con este que va corriendo, de que no recibimos salarios; o sea, no tenemos sueldo, no tenemos plata para los buses para venir a trabajar, no tenemos remuneración, o sea, no tenemos dinero para nada. Nuestros hijos están en casa, no dejamos de venir a trabajar, pero nuestros hijos los dejamos en casa sin dinero. O sea, sin plata, sin nada”, relató.

Sin abandonar sus labores, al igual que sus otros compañeros del personal asistencial, Rocha contó a Blu Radio que la única respuesta que han recibido de la administración del hospital es que el retraso en los pagos se debe a la deuda que acumula la intervenida EPS Coosalud con el Nuevo Hospital de Bocagrande.



“Ellos nos dicen que los culpables son Coosalud, y pues Coosalud no es culpable porque nosotros no tuvimos contratación con Coosalud, sino con Promotora Bocagrande, que fue quien nos contrató al momento de nosotros trabajar (…) y quién puede aguantar así tanto tiempo sin salario, sin un sueldo, sabiendo que tenemos hijos, tenemos obligaciones, tenemos que pagar arriendo, hay que pagar servicios, o sea, todas las problemáticas que tenemos las personas día a día”, describió la enfermera.

Por su parte, a través de un comunicado, la gerencia del Nuevo Hospital de Bocagrande informó que vienen “adelantando gestiones directas” con su principal prestador de servicios, que es Coosalud, con el propósito de “viabilizar los giros” correspondientes.

“Como es de conocimiento público, esta entidad se encuentra a la espera del nombramiento de un nuevo interventor, situación externa que ha incidido en los tiempos de los procesos administrativos y financieros. A pesar de este panorama, desde la gerencia se continúa trabajando de manera permanente en la búsqueda de soluciones que permitan superar esta coyuntura y fortalecer la estabilidad institucional”, detallaron en la comunicación que fue compartida a través de sus redes sociales.

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Hasta el momento, los servicios médicos del hospital no se han visto interrumpidos.