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Blu Radio  / Salud  / Empleados de Hospital en Cartagena denuncian retraso en pago de 4 meses

Empleados de Hospital en Cartagena denuncian retraso en pago de 4 meses

Por su parte la gerencia del Nuevo Hospital de Bocagrande indicó que adelantan gestiones con la EPS Coosalud para subsanar la cartera morosa.

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