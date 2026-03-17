Video: Alfredo Morelos encaró a hinchas de Millonarios entrando a El Campín

Momento de tensión se vivió previo al duelo entre Millonarios y Atlético Nacional este 17 de marzo, todo cuando el plantel del cuadro verdolaga estaba ingresando al estadio Nemesio Camacho El Campín y el delantero Alfredo Morelos tuvo un cruce con grupos de hinchas albiazules.

El hecho quedó captado en plena transmisión en vivo, por parte de Win Sports, cuando el plantel del cuadro verdolaga entró al coloso de la 57. Allí, Morelos tuvo un choque con unos hinchas albiazules que se encontraban en zona mixta y por el pasillo donde entraba el equipo.

Alfredo Morelos, delantero Atlético Nacional X: @nacionaloficial

El delantero se detuvo y les respondió a sus malos comentarios, a lo que tuvo que intervenir uno de los miembros del personal de Atlético Nacional para que el hecho pasara a mayores, en especial cuando Morelos alcanzó a moverse hacia donde estaban ubicados los aficionados.

Lo que llamó la atención y elevó quejas desde personas de Atlético Nacional fue el hecho de la presencia de hinchas albiazules en esta zona del estadio, sin embargo, esto no es nuevo y de hecho muchos equipos en el mundo tienen algo así con sus socios e hinchas abonados, pues permiten que vean el ingreso del equipo profesional al estadio.



Ahora habrá que esperar si Dimayor pondrá algún tipo de sanción por esta situación o no con Morelos. Lo cierto que no es la primera vez que se presenta un cruce de palabras entre el delantero de Atlético Nacional y los hinchas de Millonarios en un duelo oficial.



Este fue el cruce de Alfredo Morelos en Bogotá