En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Liquidación de EPS
Zulma Guzmán
Guerra en Irán
Indígenas de Medellín

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Video: Alfredo Morelos encaró a hinchas de Millonarios entrando a El Campín

Video: Alfredo Morelos encaró a hinchas de Millonarios entrando a El Campín

El delantero tuvo un cruce de palabras por parte de algunos hinchas que se encontraban en zona mixta en el momento que llegaron los futbolistas al estadio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad