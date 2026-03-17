Millonarios vs. Nacional HOY: siga EN VIVO y online este duelo de la Liga BetPlay 2026

Millonarios y Atlético Nacional vuelven a encontrarse en uno de los partidos más atractivos de la Liga BetPlay. Esta vez, el clásico se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, por la fecha 12 del campeonato, con el conjunto embajador como local.



Millonarios vs. Nacional HOY: véalo EN VIVO

Con el acompañamiento del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, los hinchas de Millonarios y Atlético Nacional podrán seguir este apasionante compromiso a través de la radio y plataformas digitales.

Además de la señal de Blu Radio, el partido también aparece programado para televisión por Win Sports.



¿A qué hora juegan Millonarios y Nacional hoy?

El partido entre Millonarios y Atlético Nacional está programado para este martes 17 de marzo de 2026 a las 8:30 de la noche, en el estadio El Campín de Bogotá, por la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026.

Atlético Nacional llega mejor ubicado en la tabla, mientras que Millonarios afronta este clásico con la necesidad de sumar para escalar posiciones en el campeonato. Sin embargo, el duelo tiene un marco especial por el reciente resultado entre

Atlético Nacional vs. Millonarios // Fotos: X @nacionaloficial y @MillosFCoficial

Historial reciente entre Millonarios y Atlético Nacional en Bogotá

5/6/2025: Millonarios 0-0 Nacional

Millonarios 0-0 Nacional 13/4/2025: Millonarios 0-0 Nacional

Millonarios 0-0 Nacional 29/11/2024: Millonarios 2-1 Nacional

Millonarios 2-1 Nacional 24/7/2024: Millonarios 1-2 Nacional

Millonarios 1-2 Nacional 6/12/2023: Millonarios 0-1 Nacional

Millonarios 0-1 Nacional 15/11/2023: Millonarios 1-1 Nacional

Millonarios 1-1 Nacional 27/8/2023: Millonarios 1-0 Nacional

Posibles alineaciones de Millonarios vs. Nacional hoy