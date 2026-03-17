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Millonarios vs. Nacional HOY: siga EN VIVO y online este duelo de la Liga BetPlay 2026

Una nueva edición de este clásico del fútbol profesional colombiano en Bogotá. Los embajadores esperan conseguir tres puntos en casa.

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