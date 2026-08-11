Regresa el FPC: fechas, horarios y partidos de la fecha 5 de la Liga BetPlay

En medio de la emergencia que se vive en Colombia tras el terremoto de 7.4 este 10 de agosto, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) suspendió todos los partidos programados para esta semana como parte de ayuda para que el enfoque y atención mediática estuviera 100 % sobre las víctimas de este hecho.

“De igual manera, nuestra prioridad será brindar acompañamiento y respaldo a todos los jugadores, cuerpos técnicos, colaboradores y sus familias que hayan resultado afectados por el terremoto. El fútbol colombiano es, ante todo, una familia, y en momentos difíciles debemos permanecer unidos y solidarios”, dijeron.

Sin embargo, este martes confirmaron el regreso de la Liga BetPlay desde el próximo viernes, 14 de agosto; asimismo, mencionaron que, por ahora, no habrá fútbol en las ciudades más afectadas (Pereira, Manizales y Cali) por este terremoto y esperarán de la mano de las autoridades informar el futuro del campeonato en esta zona del país.

“Entendemos que estos cambios generan inconvenientes y modificaciones en los planes de los aficionados y los clubes. Por esta razón, solicitamos comprensión y solidaridad frente a las decisiones adoptadas, que obedecen exclusivamente a una situación de fuerza mayor y a la necesidad de responder responsablemente ante las circunstancias que atraviesa el país”, puntualizó el ente deportivo.



Liga BetPlay // Foto: AFP

Fechas, horarios y partidos de la fecha 5 de la Liga BetPlay

Viernes, 14 de agosto



Llaneros FC vs. Deportes Tolima / 6:00 p.m.

Sábado, 15 de agosto



Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe / 6:05 p.m.

Boyacá Chicó vs. Junior / 8:10 p.m.

Cúcuta Deportivo vs. Águilas Doradas / 8:10 p.m.

Domingo, 16 de agosto



Internacional de Bogotá vs. Independiente Medellín / 4:05 p.m.

Lunes, 17 de agosto

