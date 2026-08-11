Amenazas por WhatsApp desencadenaron la salida de Richard Páez del Cúcuta

La salida de Richard Páez del Cúcuta Deportivo no estuvo relacionada únicamente con los resultados deportivos. El entrenador venezolano reveló en entrevista con Blog Deportivo que decidió acordar su salida del club después de recibir amenazas directas a través de WhatsApp, mientras que la gerencia deportiva también recibió mensajes intimidatorios en los que se advertía sobre posibles riesgos para su integridad si dirigía el siguiente partido.

Páez explicó que su proyecto buscaba cambiar la identidad futbolística del equipo y construir una propuesta más ofensiva, pero reconoció que necesitaba tiempo para consolidarla. También recordó que en el primer semestre consiguió 16 puntos y que confiaba en que el trabajo comenzaba a mostrar resultados, especialmente después de la llegada de nuevos refuerzos.

Sin embargo, la salida de varios jugadores importantes y la tardanza en la llegada de los refuerzos dificultaron el proceso durante el segundo semestre. Páez aseguró que tres de los primeros partidos fueron disputados como visitante con un equipo todavía en formación y que, posteriormente, las derrotas aumentaron la presión sobre el proyecto.

“Cuando llegamos y perdemos tres partidos (incluyendo copa) y viene el partido de local, que es donde yo considero debería haber salido la idea conceptual de cambiar, de transformar con un resultado ganador, se presentó el problema de que hubo amenazas directas hacia mí a través de vía WhatsApp”, relató.



Cúcuta Deportivo X: @Cucutaoficial

El entrenador explicó que las intimidaciones también fueron dirigidas a la gerencia deportiva del Cúcuta y que el contenido de los mensajes era particularmente grave. Manifestó que era una amenaza directamente para él y no por el rendimiento del equipo.

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"Es un mensaje de una persona que indudablemente representa odio, representa una actitud violenta y una actitud amenazante (...) No es un mensaje simplemente generalizado, sino directamente al ‘Veneco’ que dirige al Cúcuta Deportivo, y que no permitirían que nunca más dirigiera un partido porque no tenía las condiciones para hacerlo”, agregó.

Ante esta situación, Páez acudió a los directivos del club para conocer qué garantías podían ofrecerle de cara al siguiente encuentro. La respuesta, según el entrenador, fue que no podían garantizar su seguridad.

Páez lamentó que las amenazas terminaran truncando un proyecto que, según su versión, tenía como objetivo construir un Cúcuta competitivo y no limitarse únicamente a evitar el descenso.

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“Me da dolor que un proyecto que tenía un trabajo de siembra, y que eso lleva su momento”, concluyó.