La cruda imagen con la que se encontraron jugadores del Pereira: "Está en el piso"

El Deportivo Pereira regresó a la ciudad después de un largo y complicado desplazamiento tras quedar varado en Barranquilla por el terremoto que afectó a varias regiones del país. El técnico Arturo Reyes relató en Blog Deportivo cómo fue el retorno del equipo y describió la cruda imagen con la que se encontraron al llegar a Pereira.

"Las imágenes que nosotros hemos visto de la ciudad son devastadoras. La verdad, la ciudad está en el piso, sobre todo el centro de la ciudad. Se ve que el impacto fue muy grande y hay mucha gente necesitada", contó el entrenador.

El entrenador explicó que la mayoría de los jugadores viven cerca de la sede de entrenamiento y, según Reyes, varios encontraron daños en edificios y apartamentos.

Entre los casos más delicados mencionados por el técnico está el de integrantes de su cuerpo de trabajo. Reyes explicó que el preparador de arqueros, el profesor Soto, no había podido ingresar junto con su familia al lugar donde reside. Además, reveló que el analista de video perdió tanto su vivienda como la de sus padres.



“También el analista de video que perdió su casa y perdió la casa de sus papás también. Entonces ahí hay casos ahí muy difíciles de tratar, de contar, de solucionar. Pero, pero bueno, estamos todos acá dispuestos a hacer lo que haya que hacer”, manifestó.

Terremoto en Pereira Foto: AFP

La situación también golpeó emocionalmente al plantel. Reyes contó que durante las horas posteriores al terremoto varios jugadores intentaban comunicarse desesperadamente con sus familiares, sin poder saber inicialmente si estaban bien.

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“La angustia que todos sentíamos, la ansiedad, caminábamos de un lado para otro sin saber qué hacer. Fueron horas complejas”, recordó. Incluso, algunos futbolistas manifestaron su temor de permanecer en Pereira y uno de ellos le expresó directamente que quería irse con su familia.



La vivienda del DT del Pereira

Reyes también contó cómo fue su propio regreso a la vivienda que comparte con otros integrantes del cuerpo técnico. Aunque el edificio presenta grietas, los ingenieros determinaron que, hasta ese momento, la estructura no estaba comprometida.

“Pudimos entrar a los apartamentos y sí, lógicamente algunos tienen afectaciones. Tenemos la tranquilidad de que nos dicen que los ingenieros vinieron y estuvieron haciendo la revisión y que no está comprometida la estructura del edificio”, explicó.

Ante este panorama, el técnico aseguró que la prioridad del Deportivo Pereira no es únicamente volver a competir, sino acompañar a sus jugadores y trabajadores en medio de la emergencia.

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Finalmente, Reyes fue cauto en decir cuándo sería el momento para volver a jugar un partido de fútbol profesional, pues primero se debe evaluar cómo avanza esta emergencia y cómo están los deportistas.

“Todos han entendido que lo más importante ahora no es el fútbol sino tratar de ayudar al pueblo colombiano”, conluyó.